41-летняя звезда "МастерШеф" стала мамой: трогательное видео

Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская поделилась со своими подписчиками радостной новостью - она стала мамой двойни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram .

"Долгий путь. Мгновения, которых я ждала так много лет. Внутреннее, мощное, настоящее счастье из-за слез радости. Безграничная любовь. Я мама двух невероятных девочек, пришедших в этот мир", - отметила в подписи у публикации Глинская.

Также она отметила, что скрывала тот факт, что беременна и рождение детей.

"Да, я тихонько сохраняла свое счастье под сердцем все 9 месяцев беременности и почти 2 месяца после рождения девочек. За это время я прошла путь в несколько жизней, мне кажется, я получила бесценный опыт, внутренние, внешние изменения. Мне есть чем поделиться и о чем рассказать", - отметила шеф-повар.

Дочки Лизы Глинской появились на свет 4 ноября 2024 года.

На трогательных кадрах Глинская показала свой непростой путь материнства: тест на беременность с едва заметной второй полоской, отеки, из-за которых страдают беременные. Также кондитер показала реалии, в которых рожают украинские женщины - под обстрелами и в бомбоубежищах.

Также она поблагодарила всех за поддержку и дала совет всем женщинам, которые также хотят стать мамами, - верить в чудо.

Что известно о личной жизни Лизы Глинской

Глинская 15 лет назад была беременна. Однако ее ребенок родился мертвым из-за халатности врачей - у него было обвитие пуповиной, но в роддоме ей не сделали УЗД перед родами. Если бы ей вовремя сделали кесарево сечение, малыша можно было спасти.

После этой трагедии они с супругом отдалились, затем развелись. Девушка увлеклась кулинарией, чтобы хоть как-то отвлечь себя от грустных мыслей.

Долгое время о ее личной жизни не было ничего известно. И только в 2021 году она поделилась в сети снимком с помолвочным кольцом. Ее избранник Максим Большаков сделал предложение руки и сердца.

В мае 2022 года пара расписалась в вышиванках.

Весной этого года в СМИ уже появлялись сообщения о беременности Лизы Глинской, однако тогда шеф-повар никак не комментировала их.

Лиза Глинская (фото: instagram.com/lizaglinskaya)