"Первые две недели совсем не спали". Лиза Глинская рассказала, кто помогает ей в декрете

Бывшая судья и участница шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая недавно стала мамой двух дочерей, рассказала, кто ей помогает в декрете и как организовывает быт с двумя детьми.

Об этом она поделилась в интервью РБК-Украина (проект Styler).

По словам шеф-повара, первые две недели они с мужем совсем не спали, потому что были вдвоем.

Потом уже помогать с детьми стала ее мама и няни. После этого со сном стало немного лучше.

"Муж очень помогает. Мама постоянно с девочками. У меня две няни... Неделю одна, неделю другая. Кушать я готовлю сама, убираем все вместе, у кого есть свободная минутка", - рассказала звезда.

Глинская и одна из ее дочерей (фото предоставлено Лизой)

Также кондитер говорит, что после рождения девочек они с любимым арендовали дом за городом.

"Мы арендовали дом за городом, места стало больше, потому что до этого жили в квартире. Но и дел с ним прибавилось", - добавила знаменитость.

Лиза Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Кроме того, Глинская поделилась, когда планирует возвращаться к работе и думала ли о том, чтобы написать книгу интересных рецептов относительно первого прикорма или питания маленьких детей.

"Дала себе время быть в декрете до весны, но чувствую, что уже хочу и могу работать. Идей в голове у меня много, а сил и энергии на реализацию не очень. Хочу, чтобы закончилась война", - призналась Лиза.