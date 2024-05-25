ua en ru
Сб, 25 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Виктор Розовый после тяжелого ранения показался в инвалидной коляске (фото)

Суббота 25 мая 2024 19:01
UA EN RU
Виктор Розовый после тяжелого ранения показался в инвалидной коляске (фото) В каком состоянии сейчас Розовый (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Комик Виктор Розовый, который на фоне полномасштабной войны РФ против Украины отправился на фронт и получил тяжелое ранение, продолжает проходить реабилитацию.

Как сейчас выглядит звезда "Лиги смеха", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которой Розовый поделился в Instagram.

Как изменился юморист

Розовый получил осколочное ранение в голову. Он выжил благодаря оперативной медицинской помощи и быстрой эвакуации. После этого супруга юмориста рассказывала, что он будет проходить реабилитацию.

Сейчас Розовый решил показаться в Stories. Юморист сидел в инвалидной коляске.

Комик даже будто бы улыбался на камеру. А рядом с ним стояла его жена Ольга, все это время поддерживающая его после ранения.

Виктор Розовый после тяжелого ранения показался в инвалидной коляске (фото)

Розовый сделал новое фото (скриншот)

О свадьбе Розового и его избраннице стало известно в марте этого года. К тому времени комик уже служил. Он защищал Украину в Третьей штурмовой бригаде.

Виктор Розовый после тяжелого ранения показался в инвалидной коляске (фото)

Розовый и его супруга (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Где именно сейчас военный и как продвигается его реабилитация - не сообщается. Впрочем, в комментариях под постами Розового фаны неустанно пишут, что желают ему быстрого выздоровления, а также благодарят его за решение отправиться на фронт и защищать Украину.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводе.

Кроме того, недавно сыновья Усика показались с золотыми медалями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Лига смеха Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
NEWS
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб
У украинских воинов успех на одном из направлений фронта, - Генштаб