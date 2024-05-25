Виктор Розовый после тяжелого ранения показался в инвалидной коляске (фото)
Комик Виктор Розовый, который на фоне полномасштабной войны РФ против Украины отправился на фронт и получил тяжелое ранение, продолжает проходить реабилитацию.
Как сейчас выглядит звезда "Лиги смеха", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которой Розовый поделился в Instagram.
Как изменился юморист
Розовый получил осколочное ранение в голову. Он выжил благодаря оперативной медицинской помощи и быстрой эвакуации. После этого супруга юмориста рассказывала, что он будет проходить реабилитацию.
Сейчас Розовый решил показаться в Stories. Юморист сидел в инвалидной коляске.
Комик даже будто бы улыбался на камеру. А рядом с ним стояла его жена Ольга, все это время поддерживающая его после ранения.
Розовый сделал новое фото (скриншот)
О свадьбе Розового и его избраннице стало известно в марте этого года. К тому времени комик уже служил. Он защищал Украину в Третьей штурмовой бригаде.
Розовый и его супруга (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Где именно сейчас военный и как продвигается его реабилитация - не сообщается. Впрочем, в комментариях под постами Розового фаны неустанно пишут, что желают ему быстрого выздоровления, а также благодарят его за решение отправиться на фронт и защищать Украину.
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