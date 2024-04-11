Виктор Розовый получил тяжелое ранение на фронте: в каком состоянии находится комик

Виктор Розовый, находящийся на фронте уже длительное время, получил серьезную травму и находится в больнице.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение супруги Виктора в Instagram.

Что произошло с комиком-военным

По словам жены комика, 21 марта вечером во время выездной задачи Витя получил сложное осколочное ранение головы. 22 марта об этом уже сообщили им. Это очень сложная травма, и сложно представить, чего только стоила эвакуация.

"Спасибо за быстрые решения и оказанную помощь бойцам 2 и 3 роты противотанкового батальона ОШБр, и спасенная жизнь всем, кто вез Виктора более 200 км. Спасибо команде нейрохирургов за сверхсложную операцию и всей больнице за ежедневную помощь", - рассказывает Ольга.

"Эти 2 недели медики и родные делали все, чтобы Витя преодолел период тяжелого состояния. Пока стоял вопрос его жизни, мы хотели сохранить информационную тишину", - продолжает жена Виктора.

Виктор Розовый получил ранения на фронте (фото: instagram.com/oliamerzlikina)

Как сейчас чувствует себя военный

Ольга сообщает, что Виктор очень волевой, поэтому, делает невероятный успех. Он уже в сознании, пытается с ними общаться и набирает силы для реабилитации. И нет никаких сомнений в том, что он полностью восстановится.

“Пожалуйста, отнеситесь с уважением и не забрасывайте нас сообщениями. У Виктора множество прекрасных друзей, которые со всем помогают. Сейчас занимаемся тем, чтобы попасть в желаемый реабилитационный центр за границей, где есть лучшие специалисты по работе с такими травмами. Ни я, ни мама Вити, ни друзья не будем давать никаких интервью или комментариев”, - отметила Оля.

Ольга подчеркнула, что Виктору нужен покой и эмоционально стабильные родственники рядом. Она просит уважать их выбор воздержаться от общения с любыми медиа. После восстановления Виктор сам решит, рассказывать ли свою историю.

Как Виктор Розовый присоединился к "Азову"

С началом полномасштабной войны в Украине комик поставил свою профессию на паузу и в конце февраля 2022 года он отправился в Киев с целью стать добровольцем полка ССО "Азов", который носит название 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Вместе со своими собратьями Розовый прошел немало и даже не думал возвратиться на сцену.

Виктор Розовый на фронте (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Что известно о свадьбе комика

В марте военный неожиданно для всех сыграл роскошную свадьбу. Его избранницей стала женщина по имени Ольга. Пара устроила свадебную фотосессию и праздник в одном из ресторанов Львова.

Молодожены танцевали первый танец, целовались и радовались своему счастью. Кстати, ведущим их свадьбы стал коллега Виктора Игорь Ласточкин.

Свадьба Виктора и Ольги (фото: instagram.com/oliamerzlikina)