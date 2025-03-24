Звезда "Лиги смеха" Люленов сказал, при каком условии получит украинское гражданство

Иван, который уже много лет живет в Украине, признался, что считает эту страну своим вторым домом.

"Моя вторая родина - это Украина, живу здесь давно", - сказал он.

Несмотря на глубокую привязанность к Украине, вопрос гражданства для исполнителя до сих пор остается открытым.

Он хотел бы иметь как украинский, так и молдавский паспорта, однако законодательство этого не позволяет. Иван Люленов (фото: instagram.com/ivanliulenov)

"Мне сказали, чтобы получить украинское гражданство, нужно отказаться от молдавского, я же хочу, чтобы у меня было и молдавское, и украинское. Надеюсь, что примут такой закон. Пока имею временный вид на жительство, второй шаг - это постоянный вид. Его трудно получить. А уже последний этап - постоянное гражданство", - пояснил юморист.

Комик надеется, что в будущем законодательство позволит ему официально быть гражданином сразу двух стран, не разрывая связь со своей родиной.

Что известно об Иване Люленове

Ваня Люленов хорошо известен поклонникам как талантливый шоумен и юморист. Его команда дважды одерживала победу в "Лиге смеха".

Актерское мастерство, современное чувство юмора, яркие шутки и слаженная командная работа "Стояновки" - все это во многом заслуга самого Ивана. Иван Люленов (фото: instagram.com/ivanliulenov)

Однако в 2021 году комик неожиданно удивил свою аудиторию. Он неожиданно выпустил музыкальный альбом, в который вошло пять треков, вызвав большой интерес у поклонников.

Сейчас исполнитель продолжает активно развивать свой музыкальный путь.

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