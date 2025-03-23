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"Стыдно озвучивать". Иво Бобул пожаловался на свою пенсию

Воскресенье 23 марта 2025 14:45
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"Стыдно озвучивать". Иво Бобул пожаловался на свою пенсию Иво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)
Автор: Иванна Пашкевич

Народный артист Украины Иво Бобул высказался о своей пенсии, размер которой ему "стыдно озвучивать".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для OBOZ.ua.

Певец отметил, что размер выплат является достаточно скромным. Иво не озвучил конкретную сумму, но сказал, что считает такое вознаграждение несправедливым после многих лет работы.

Кроме того, артист резко раскритиковал государственных служащих, считая, что их вознаграждения и пенсии значительно завышены.&quot;Стыдно озвучивать&quot;. Иво Бобул пожаловался на свою пенсиюИво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

"Это не пенсия, а страшная несправедливость. Знаете, сколько имею трудового стажа? А сколько начислили выплаты? Даже стыдно озвучивать. А тем временем какой-то человек, который всю жизнь из одного кабинета в другой носил бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе сколько назначили? А депутаты, которые пришли в Верховную Раду, извините, с голыми задницами, миллионерами стали. Еще же пенсию будут получать хорошую - вот увидишь", - отметил Бобул.

Иво также подчеркнул, что звание народного артиста не имеет никакого влияния на размер его пенсии.

Он считает, что из-за роста количества "народных" артистов это звание уже не имеет значения.

"Сейчас народных артистов больше, чем самих артистов. Это мое мнение, пусть никто не обижается. Поэтому я даже на афишах прошу не писать, что я народный артист. Просто: Иво Бобул", - высказался певец.&quot;Стыдно озвучивать&quot;. Иво Бобул пожаловался на свою пенсиюИво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

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