Зірка "Ліги сміху" Люлєнов сказав, за якої умови отримає українське громадянство

Іван, який уже багато років живе в Україні, зізнався, що вважає цю країну своїм другим домом.

"Моя друга батьківщина - це Україна, живу тут давно", - сказав він.

Попри глибоку прихильність до України, питання громадянства для виконавця досі залишається відкритим.

Він хотів би мати як український, так і молдавський паспорти, проте законодавство цього не дозволяє. Іван Люлєнов (фото: instagram.com/ivanliulenov)

"Мені сказали, аби отримати українське громадянство, потрібно відмовитися від молдавського, я ж хочу, щоб у мене було і молдавське, і українське. Сподіваюся, що приймуть такий закон. Поки що маю посвідку на тимчасове проживання, другий крок - це постійна посвідка. Її важко отримати. А вже останній етап - постійне громадянство", - пояснив гуморист.

Комік сподівається, що в майбутньому законодавство дозволить йому офіційно бути громадянином одразу двох країн, не розриваючи зв’язок зі своєю батьківщиною.

Що відомо про Івана Люлєнова

Ваня Люленов добре відомий шанувальникам як талановитий шоумен і гуморист. Його команда двічі здобувала перемогу в "Лізі сміху".

Акторська майстерність, сучасне почуття гумору, яскраві жарти та злагоджена командна робота "Стоянівки" - усе це багато в чому заслуга самого Івана. Іван Люлєнов (фото: instagram.com/ivanliulenov)

Однак у 2021 році комік несподівано здивував свою аудиторію. Він несподівано випустив музичний альбом, до якого увійшло п'ять треків, викликавши неабиякий інтерес у шанувальників.

Наразі виконавець продовжує активно розвивати свій музичний шлях.

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