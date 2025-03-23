София Ротару обратилась к внуку, который позорно сбежал из Украины (фото)

77-летняя певица София Ротару поздравила своего внука Анатолия Евдокименко, более известного под псевдонимом SHMN, по случаю его 31-го дня рождения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.

Звезда поделилась редким фото внука и коротко подписала его: "Happy Birthday". София Ротару поздравила внука с днем рождения (скриншот)

Анатолий также решил поделиться моментом по случаю своего дня рождения и опубликовал черно-белую фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом. Анатолий Евдокименко (скриншот)

К праздничным поздравлениям присоединилась и его сестра, модель София.

"С днем рождения, самый лучший братик. Мужчина с самым добрым сердцем и самым сильным духом", - написала она. Анатолий Евдокименко (скриншот)

Где сейчас Анатолий Евдокименко

В марте 2022 года внука Ротару поймали после попытки незаконно покинуть Украину. Тогда вместе с отцом, Русланом Евдокименко, сыном Софии Ротару, Анатолий пытался пересечь украинско-молдавскую границу через реку Днестр на надувной лодке.

Группа мужчин, среди которых были и другие граждане Украины призывного возраста, была задержана молдавскими пограничниками.

По информации прокуратуры, мужчины уже договорились с "проводниками", которые за 2 тысячи долларов каждому должны были помочь переправить их через реку. Задержание произошло вскоре после попытки побега, и лишь впоследствии Анатолий смог реализовать свой план выезда из Украины, хотя и не без помощи семьи. София Ротару с внуками, сыном и невесткой (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Как стало известно, именно София Ротару помогла организовать его побег.

После этого Анатолий сменил свое имя на SHMN и начал строить музыкальную карьеру за границей.

Сначала он признавался, что был "вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". Для него побег стал шансом начать снова, и, по его словам, "жизнь кочевника" изменила его восприятие мира. Внук Софии Ротару (фото: instagram.com/shmn)

С тех пор он не раскрывает своего точного местонахождения, хотя иногда публикует фотографии из Франции.

В декабре 2022 года он дал интервью британскому изданию, где поделился своими музыкальными амбициями и пытался оправдать свое решение покинуть родину, отметив, что война и пандемия изменили его взгляды на жизнь и важность сохранения морального достоинства в сложные времена.

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