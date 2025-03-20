Звезда "Ліги сміху" присоединился к ВСУ: что известно
Украинский комик, звезда шоу "Ліга сміху", который играл в команде "Горобчик", Сергей Вавилов мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины.
Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью комика Василия Байдака в проекте "СучЦукрМуз".
Байдак, который вместе с Сергеем Вавиловым выступал в шоу "Ліга сміху", подробнее рассказал, как сейчас живут все участники команды.
"Сергей Вавилов - аплодисменты ему. Мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит", - отметил он.
Никаких других подробностей, где именно служит и какие задачи выполняет Вавилов, юморист не стал раскрывать.
На видео этот момент можно посмотреть с 40:14.
Отметим, что в Instagram Вавилова последняя публикация сделана еще в сентябре 2024 года. Он нигде не афишировал, что присоединился к ВСУ.
Сергей Вавилов (фото: instagram.com/vavilov_ua)
Что известно про Сергея Вавилова
Вавилов участвовал в семи сезонах "Ліги сміху" и стал ее чемпионов в составе команды "Горобчик". Вавилов также пробовал сниматься в кино, играть в театре.
В 2022 году также увлекся IT-сферой. Сергей Вавилов стал победителем программы IT Generation, благодаря чему получил грант на обучение по направлению Project Management IT.
Сергей Вавилов (фото: instagram.com/vavilov_ua)
Кто еще из знаменитостей присоединился к ВСУ
В феврале 2025 года стало известно, что Популярный юморист, участник "Квартала 95" и тренер "Ліги Сміху" Игорь Ласточкин тоже мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Судя по всему, сделал он это еще в конце 2024 года.
Также взял в руки оружие певец Миша Крупин. О своем желании стать добровольцем он заявил еще летом прошлого года. Тогда директор артиста подтвердил, что он проходит военно-лечебную комиссию (ВЛК) и дополнительные обследования.
20 февраля 2025 года Крупин написал в сети, что принимает поздравления и опубликовал фото в камуфляже.
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