Украинский музыкант, который занимался волонтерством, пополнил ряды ВСУ

Украинский исполнитель, вокалист группы "Заводь" Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ по добровольному решению. В прошлом он активно волонтерил, а сейчас решил и сам стать военнослужащим.

Что говорит Самсонов

В посте он сообщил, что сейчас проходит обучение, а после него его ждет уже непосредственная военная служба. Кроме того, он обратился к пользователям с просьбой помочь средствами на укомплектование.

"Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений. Выдали прям полно всего, но есть и немалый список того, что надо докупить, потому что этого нет, или мне не совсем подходит размер выданного", - отметил Дмитрий в публикации.

"Хотел в этом плане ограничиться собственными возможностями, но друзья говорят, что после трех лет волонтерки, я имею право собрать что-то и для себя, став солдатом. Поэтому, если у кого-то есть желание и возможность забросить немного денег, буду благодарен. А если нет, то я все понимаю, есть сейчас и более важные сборы", - также написал он.

Пост Дмитрия Самсонова (скриншот из его Telegram)

Что известно про Дмитрия Самсонова

Коллектив, в котором он выступает, создает музыку в стиле блэк-металл. Но после начала полномасштабной российско-украинской войны его участники все стали причастны к армии.

Самсонов, как уже известно, занимался волонтерством, а вот басист Влад сейчас тоже воюет на фронте.

"Соучредитель нашей группы и его басист Влад сознательно присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы уничтожать оккупантов и освобождать Украину от российского нашествия. Влад всегда был, есть и будет душой и сердцем группы "Заводь". Поэтому будет честно сообщить всем, что в 15-летие группы мы ставим проект "Заводь" на паузу, пока Влад не сможет дальше продолжать свою музыкальную деятельность", - комментировали эту новость представители группы.

Дмитрий Самсонов (фото: Telegram артиста)

Летом прошлого года барабанщик Николай Состин, к сожалению, погиб на войне, и трагическую весть в соцсетях сообщил гитарист группы "Заводь" Алексей Ковалев.

"Неописуемая боль пронизывает наши сердца. Один из лучших ударников Украины, амбассадор кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-металла и группы SOOM - Коля Amorth - на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, что бы там ни было. Вечная слава и вечная память", - писал он.