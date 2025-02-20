Звезда "Квартала 95" и "Ліги Сміху" пополнил ряды ВСУ

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.

Актер выставил фото с оружием и военный билет.

"Сложны времена порождают сильных людей", - подписал он фото.

Также он добавил хештег "1 из 4%". Отметим, что таким образом Ласточкин высмеял заявление президента США Дональда Трампа, что процент поддержки главы украинского государства Владимира Зеленского снизился до 4.



Ласточкин вступил в ВСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известного комика тут же принялись комментировать неоднозначную публикацию. Многие пишут слова уважения и благодарят за такой выбор:

"Всегда считал вас лучшим юмористом страны, сейчас вижу, что вы - настоящий мужчина"

"Только поддержка и уважение. Не понимаю, как можно что-нибудь плохое на такой пост написать"

"Нашел способ уйти из тренеров "Ліги Сміху"

"Всегда был и есть лучший"

"Уважение. Сначала волонтерство, теперь - защита страны. Гордимся вами. Божьей опеки"

"Берегите себя, пожалуйста! Господи сохрани его для сына".

Среди них была и военнослужащая Ангелина Безотосная. На странице девушки в Instagram сказано, что она служит в 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр".



Скриншот страницы Ангелины Безотосной

"Имею честь быть с тобой в одной бригаде", - также отметила она в комментарии.



Скриншот комментария

Что известно про Игоря Ласточкина

Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в Шымкенте (Казахстан). До 11 лет жил там, а потом переехал в Ташкент (Узбекистан).

В Украину переехал, чтобы получить высшее образование. В 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины в городе Днепр.

В студенческие годы стал увлекаться КВН. Играл за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". В 2008 году пришел в "Сборную Днепропетровска", где стал капитаном.

С 2015 года - тренер в юмористическом шоу "Ліга Сміху". В 2016-м став судьей шоу "Розсміши коміка".

В 2018 году участвовал в проекте "Танці з зірками", где победил с Илоной Гвоздевой.

Также работал актером в студии "Квартал 95", а также снялся в нескольких фильмах.

После начала полномасштабного вторжения комик практически исчез из информационного пространства. Известно, что его жена Анна и сын Радмир, которому в этом году исполнится 11 лет, переехали жить в США.

Сам же Ласточкин, судя по его немногочисленным публикациям в соцсетях, последнее время занимался волонтерством, а также ездил с коллегами по шоу "Ліга Сміху" в прифронтовые области, чтобы поддержать военных.

Игорь Ласточкин в ВСУ (фото: instagram.com/lastochkin_igor)