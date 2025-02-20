Миша Крупин присоединился к ВСУ: первое фото

Популярный украинский певец Миша Крупин официально стал на защиту нашей страны и пополнил ряды ВСУ.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram .

Миша Крупин присоединился к ВСУ

"Ну что ж, теперь служу нашему народу. Принимаю ваши поздравления!" - подписал он фото в куртке с камуфляжем и черно-красной шапке. Примечательно, что это одежда от канадского бренда Canada Goose, а не традиционная форма ВСУ.



Миша Крупин пополнил ряды ВСУ (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Также в Stories он сообщил, что поехал проходить базовую военную подготовку.



Крупин рассказал, что официально присоединился к ВСУ (скриншот)

Примечательно, что ранее Крупин анонсировал свой концерт, который состоится 8-го марта.



Скриншот поста

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярного певца, среди которых немало украинских знаменитостей, тут же принялись комментировать его публикацию:

"Миша!" - написала бывшая жена Остапчука Кристина Горняк

"Ты лучший! Люблю тебя и безмерно уважаю", - отметил телеведущий Анатолий Анатолич

"Огонь! А где форму Canada Goose выдают?"

"Форма какая-то гражданская"

"Берегите себя"

"Пусть Бог оберегает"

"Честь и слава".



Миша Крупин встал на защиту Украины (скриншот видео)

Что известно про Мишу Крупина

Будущий артист родился в 1981 году в Харькове. Карьеру певца начал еще в раннем детстве: пел песни в магазине, а за это получал награду в качестве сладостей.

Свою карьеру Крупин начал с музыкального проекта "Дядя Вася". Кроме того, артист создавал хиты, в частности, для группы NIKITA - песню "Авокадо".

В 2007 году начал сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем. С 2008 по 2010 год жил и работал на две страны - Украину и РФ, писал песни для российского музыкального рынка.

В 2019 году создал группу "Коррупция", самый популярный хит которой - "Красный бархат".

После начала полномасштабного вторжения России музыкант сразу же выразил свою проукраинскую гражданскую позицию, перешел на украинский язык в быту и творчестве. Осудил и категорически прекратил сотрудничество с Юрием Бардашем, который сбежал в РФ.

С 2022 года Крупин занимался волонтерством и военной помощью: доставлял гуманитарную помощь в Харьков, покупал автомобили для военных на Харьковском направлении и давал благотворительные концерты.