Актер-военный Гарик Бирча впервые за долгое время показался в Киеве: как он выглядит

Актер-военный Гарик Бирча, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ, впервые за долгое время приехал в Киев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи.

"Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора при нем, на месте. Все будет Украина", - отметил Тополя.

Также он показал совместное фото с актером-военным.



Гарик Бирча и Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Как отреагировали в сети

Фолловеры лидера группы "Антитіла" тут же принялись комментировать новое фото, многие поблагодарили артиста за его выбор:

"Какие красивые и настоящие мужчины"

"Парни, спасибо за защиту"

"Спасибо!"

"Каждый день благодарю наших защитников"

"Гарик стал чем-то похож на Валерия Залужного".



Гарик Бирча (фото: instagram.com/garik_bircha)

Что известно про Гарика Бирчу

Настоящее имя Гарика - Игорь Бирча.

Бирча - украинский актер и автор популярных развлекательно-юмористических телепрограмм, актер кино, участник украинского телепроекта Comedy Club Ukraine, участник игр Высшей Украинской лиги КВН и Высшей лиги КВН.

Широкую популярность получил благодаря роли главного героя в комедийном сериале "Виталька".



Гарик Бирча в сериале "Виталька" (скриншот)

После начала полномасштабной войны вступил в ряды Сил территориальной обороны Киева, затем отправился на фронт.

Известно, что актер уже получил звание старшего сержанта. Впрочем, Гарик не рассказывает, где находится его подразделение и чем он сам занимается в ВСУ.



Гарик Бирча сейчас (фото: wikipedia.org)