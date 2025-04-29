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Актер-военный Гарик Бирча впервые за долгое время показался в Киеве: как он выглядит

Вторник 29 апреля 2025 11:32
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Актер-военный Гарик Бирча впервые за долгое время показался в Киеве: как он выглядит Гарик Бирча (фото: instagram.com/garik_bircha)
Автор: Катерина Собкова

Актер-военный Гарик Бирча, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ, впервые за долгое время приехал в Киев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи.

"Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора при нем, на месте. Все будет Украина", - отметил Тополя.

Также он показал совместное фото с актером-военным.
Актер-военный Гарик Бирча впервые за долгое время показался в Киеве: как он выглядит
Гарик Бирча и Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Как отреагировали в сети

Фолловеры лидера группы "Антитіла" тут же принялись комментировать новое фото, многие поблагодарили артиста за его выбор:

  • "Какие красивые и настоящие мужчины"
  • "Парни, спасибо за защиту"
  • "Спасибо!"
  • "Каждый день благодарю наших защитников"
  • "Гарик стал чем-то похож на Валерия Залужного".

Актер-военный Гарик Бирча впервые за долгое время показался в Киеве: как он выглядит
Гарик Бирча (фото: instagram.com/garik_bircha)

Что известно про Гарика Бирчу

Настоящее имя Гарика - Игорь Бирча.

Бирча - украинский актер и автор популярных развлекательно-юмористических телепрограмм, актер кино, участник украинского телепроекта Comedy Club Ukraine, участник игр Высшей Украинской лиги КВН и Высшей лиги КВН.

Широкую популярность получил благодаря роли главного героя в комедийном сериале "Виталька".
Актер-военный Гарик Бирча впервые за долгое время показался в Киеве: как он выглядит
Гарик Бирча в сериале "Виталька" (скриншот)

После начала полномасштабной войны вступил в ряды Сил территориальной обороны Киева, затем отправился на фронт.

Известно, что актер уже получил звание старшего сержанта. Впрочем, Гарик не рассказывает, где находится его подразделение и чем он сам занимается в ВСУ.
Актер-военный Гарик Бирча впервые за долгое время показался в Киеве: как он выглядит
Гарик Бирча сейчас (фото: wikipedia.org)

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