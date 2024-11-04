Через 4 месяца после развода: звезда украинских сериалов объявила о второй беременности
Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая в июне этого года сообщила о разводе с мужем, объявила о второй беременности.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Так, артистка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свой заметно округлый животик.
Судя по его размеру, Анна находится в последних месяцах беременности.
"Теперь я готова поделиться с вами", - подписала кадры Сагайдачная.
Реакция фанатов
Пользователи сети засыпали актрису поздравлениями, а некоторые еще не успели отойти от новости о разводе Сагайдачной с мужем, поэтому имели неоднозначную реакцию.
- Ви ж наче тільки розлучились
- Боже, вітаю, ну нічого собі як ховала
- Анюта! Вітаю тебе! Безмежно рада за тебе
- Краса, це величезне щастя, Україні треба майбутнє покоління!
- Вагітність той стан, коли набрані зайві кілограми тільки в радість
Что известно о личной жизни Анны Сагайдачной
Звезда сериала "Крипосна" Анна Сагайдачная пять лет состояла в браке с Евгением Третьяком. Однако в июне этого года сообщила, что они развелись.
По словам актрисы, еще с прошлого года они уже не вместе, однако она долго решалась признаться в этом любителям.
Анна Сагайдачная с бывшим мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Впрочем, артистка добавила, что, несмотря на это, они остаются замечательными родителями сына Тимура.
"Я долго откладывала этот пост еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало… Ты лучший папа для нашего сына - другого я даже не представляю. Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима - это наше величайшее сокровище и наша связь навсегда.
Анна Сагайдачная с бывшим мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
С тех пор Анна начала оберегать свою частную жизнь от внимания общественности. Кажется, что в последнее время в ее личной жизни произошли определенные изменения. Кроме того, на безымянном пальце актрисы можно заметить золотое кольцо, которое очень напоминает обручальное.