ua en ru
Пн, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Через 4 месяца после развода: звезда украинских сериалов объявила о второй беременности

Понедельник 04 ноября 2024 17:25
UA EN RU
Через 4 месяца после развода: звезда украинских сериалов объявила о второй беременности Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая в июне этого года сообщила о разводе с мужем, объявила о второй беременности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Так, артистка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свой заметно округлый животик.

Судя по его размеру, Анна находится в последних месяцах беременности.

"Теперь я готова поделиться с вами", - подписала кадры Сагайдачная.

Реакция фанатов

Пользователи сети засыпали актрису поздравлениями, а некоторые еще не успели отойти от новости о разводе Сагайдачной с мужем, поэтому имели неоднозначную реакцию.

  • Ви ж наче тільки розлучились
  • Боже, вітаю, ну нічого собі як ховала
  • Анюта! Вітаю тебе! Безмежно рада за тебе
  • Краса, це величезне щастя, Україні треба майбутнє покоління!
  • Вагітність той стан, коли набрані зайві кілограми тільки в радість

Что известно о личной жизни Анны Сагайдачной

Звезда сериала "Крипосна" Анна Сагайдачная пять лет состояла в браке с Евгением Третьяком. Однако в июне этого года сообщила, что они развелись.

По словам актрисы, еще с прошлого года они уже не вместе, однако она долго решалась признаться в этом любителям.

Через 4 месяца после развода: звезда украинских сериалов объявила о второй беременности

Анна Сагайдачная с бывшим мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Впрочем, артистка добавила, что, несмотря на это, они остаются замечательными родителями сына Тимура.

"Я долго откладывала этот пост еще с прошлого года. То ли слов не могла подобрать, то ли смелости не хватало… Ты лучший папа для нашего сына - другого я даже не представляю. Я благодарна тебе за наш долгий путь вместе. И пусть дальше мы шагаем отдельно, наш Тима - это наше величайшее сокровище и наша связь навсегда.

Через 4 месяца после развода: звезда украинских сериалов объявила о второй беременности

Анна Сагайдачная с бывшим мужем (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

С тех пор Анна начала оберегать свою частную жизнь от внимания общественности. Кажется, что в последнее время в ее личной жизни произошли определенные изменения. Кроме того, на безымянном пальце актрисы можно заметить золотое кольцо, которое очень напоминает обручальное.

Недавно экс-жена Андрея Пятова рассказала, предал ли он ей.

Также победительница "Холостяка" впервые призналась, почему разошлась с Чмерковским.

Читайте РБК-Украина в Google News
беременность Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ
Дверь открыта. Бригады ВСУ призывают военных возвращаться после СОЧ