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Звезда "Кріпосної" "засветила" загадочного возлюбленного, от которого родила доченьку

Пятница 14 февраля 2025 13:44
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Звезда "Кріпосної" "засветила" загадочного возлюбленного, от которого родила доченьку Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная, которая в декабре 2024 года во второй раз стала мамой, в честь Дня всех влюбленных показала новые фото с отцом своей дочери.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram звезды.

Для подписи к публикации она выбрала строки из поэмы "Катерина" Тараса Шевченко.

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі - чужі люде,

Роблять лихо з вами", - написала Сагайдачная.
Звезда &quot;Кріпосної&quot; &quot;засветила&quot; загадочного возлюбленного, от которого родила доченьку
Анна Сагайдачная показала возлюбленного (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На фото она позирует в объятиях своего возлюбленного, имя и лицо которого до сих пор скрывает.

Примечательно, что на безымянном пальце правой руки у нее виднеется кольцо. Возможно, возлюбленный уже сделал актрисе предложение.
Звезда &quot;Кріпосної&quot; &quot;засветила&quot; загадочного возлюбленного, от которого родила доченьку
Анна Сагайдачная с отцом своей дочери (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

На других фото мужчина изображен со спины, а актриса нежно прижимается к нему.

Как отреагировали в сети

Подписчики известной актрисы тут же принялись комментировать ее публикацию:

  • "Прекрасное фото, только зачем вы нам спину мужчины показали? Если все официально и не изменяет семье, то зачем прятать лицо"
  • "Фото огонь, с праздником вашу семью, пускай всегда будет любовь"
  • "Вы очень красивая"
  • "Очень красивые"
  • "Невероятно красивая семья. Любите и будьте любимы"
  • "Какая-то совсем другая стала Анна в этом браке. Прямо сколько огня в глазах. Пусть все будут любимыми".

Звезда &quot;Кріпосної&quot; &quot;засветила&quot; загадочного возлюбленного, от которого родила доченьку
Анна Сагайдачная с возлюбленным (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что известно про Анну Сагайдачную

Сагайдачной 35 лет, она с детства увлекалась музыкой и танцами.

Снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, а также заслужила признание как актриса дубляжа. Однако ее путь в кино был не быстрым: сначала она работала аниматором, затем занималась озвучкой фильмов, и только потом получила свои первые роли.

Одна из самых запоминающихся ролей - образ благополучной дочери богатого помещика Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна".
Звезда &quot;Кріпосної&quot; &quot;засветила&quot; загадочного возлюбленного, от которого родила доченьку
Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Личная жизнь

Анна Сагайдачная была замужем за Евгением Третьяком, в этом браке родился сын Тимур. Пара развелась в 2023 году, однако объявила об этом только в 2024 году. В одном из интервью она подчеркнула, что развод был для нее не простым периодом.

Новые отношения стали настоящей неожиданностью для нее. Об ее избраннике практически ничего не известно. Сагайдачная рассказала, что он не из шоу-бизнеса.

В декабре 2024 года она во второй раз стала мамой. Она уже успела прийти в форму после родов, о чем рассказала в сети.
Звезда &quot;Кріпосної&quot; &quot;засветила&quot; загадочного возлюбленного, от которого родила доченьку
Анна Сагайдачная с детьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Ранее Сагайдачная после выписки из роддома показала, какой сюрприз ее ждал дома.

Также звезда "Крепостной" с новорожденной дочерью оказалась в больнице.

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