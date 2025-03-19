Звезда "Конотопской ведьмы" впервые стала мамой: пол ребенка и фото

Украинская актриса Оксана Жданова, которая сыграла одну из главных ролей в нашумевшем спектакле театра им. Франко "Конотопская ведьма", впервые стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram театра.

Своему возлюбленному, актеру Михаилу Матюхину, с которым вместе играет в спектакле, она родила дочь.

"Радостная новость в нашей большой семье франковцев! У двух наших актеров родилась дочь. Поздравляем счастливых родителей с этим невероятным событием. Желаем малышке расти здоровой, счастливой и окруженной безграничной любовью", - сказано в публикации.



Актриса со своим любимым на сцене (фото: instagram.com/frankotheatre)

Радостное событие произошло несколько дней назад.

"20:20 легкая любовь и мирный крик", - написала в своем блоге Оксана Жданова 15 марта.

Также она показала первое фото с ручкой малышки.



Звезда "Конотопской ведьмы" впервые стала мамой (фото: instagram.com/kszhd_)

В Stories актриса показала еще одно фото доченьки, однако пока что не рассекретила, как ее зовут.



Оксана Жданова показала дочку (скриншот)

Сегодня же Жданова и Матюхин поделились общим фото с подписью "Вот это да". На снимке актриса находится еще в интересном положении.



Оксана Жданова и Михаил Матюхин стали родителями (фото: instagram.com/kszhd_)

Что известно про Оксану Жданову

Девушка родилась в 1993 году в актерской семье: ее отец Виктор Жданов и мать Елена Хохлаткина. Семья долгое время проживала в Донецке. Там супруги вместе работал в Донецком украинском театре, но в 2014 году после оккупации артисты покинули город и переехали в Киев.

После окончания школы Оксана изучала театральное искусство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Ивана Карпенко-Карого.

Работала в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра (2013-2020). С 2020 года работает в театре им. Франко.

Оксана Жданова с Михаило Матюхиным (фото: instagram.com/frankotheatre)

В кино начала сниматься с 2011 года. Популярность пришла в 2014 году после главной роли в 95-серийной мелодраме "Дворняжка Ляля". Другим крупным проектом в карьере Ждановой стала работа над многосерийным фильмом "Нити судьбы" в 2016 году. Также снималась в лентах "Я работаю на кладбище", сериал "Первые дни", "11 детей с Моршина".

В спектакле "Конотопская ведьма" играет Елену.

Ее избранник Михаил Матюхин помимо работы в театре играет в группе Schmalgauzen.



Актриса в спектакле "Конотопская ведьма" (фото: instagram.com/frankotheatre)

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