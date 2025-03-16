34-летняя везда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс во второй раз стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Film Updates в соцсети X .

По информации СМИ, второй ребенок Дженнифер Лоуренс родился в середине марта. Однако актриса пока не разглашает ни пол, ни имя малыша.

34-летняя звезда Голливуда некоторое время скрывала свою беременность от публики. Осенью прошлого года поклонники начали замечать изменения в ее внешности, что вызвало подозрения относительно возможного пополнения в семье.

Впрочем, сама Лоуренс так и не сделала официального заявления для фанов. Подтвердить эту информацию решил лишь ее представитель.

"Прошлым вечером артистка вышла на ужин в Лос-Анджелесе, и ее живот был заметен. Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком", - заявил он.

Впоследствии и сама актриса перестала скрывать изменения в фигуре и начала появляться на публике.

Jennifer Lawrence беременна во второй раз pic.twitter.com/9TqdYfEhw7 - ~ Lu ~ (@todoxjlaw) 20 октября 2024 года

Новорожденный стал вторым ребенком для Дженнифер Лоуренс и ее мужа Кука Марони. В 2022 году на свет появился их первенец, которого назвали Сай.

Стоит отметить, что после тех родов актриса призналась, что до этого пережила два выкидыша, прежде чем смогла родить здорового ребенка.

Впервые Лоуренс потеряла ребенка в 20 лет. Подобная трагедия произошла и во время съемок фильма "Не смотрите вверх", который вышел в конце 2021 года.

К слову, знаменитость счастлива в браке с арт-агентом уже более пяти лет. В 2019-м они сыграли свадьбу.

Novas fotos de Jennifer Lawrence e Cooke Maroney em Los Angeles no último sábado, 19 de Outubro. pic.twitter.com/keHDrRmtPi - Jennifer Lawrence BR Fã Site (@JLawrenceBrsite) 21 октября 2024

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