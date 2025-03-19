Огромный торт и корона: Лилия Ребрик устроила пышный праздник для самой маленькой дочери
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на минувших выходных отпраздновала день рождения младшей дочки Адель. А теперь она показала в сети стильные фото с пышного праздника.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Как известно, 15 марта малышке исполнился годик. В связи с этим актриса и ее супруг, хореограф Андрей Дикий собрали самых близких друзей на праздничном мероприятии, организованном в одном из ресторанов Киева.
Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Просто оставлю эти фантастические фото здесь. На память о 15 марта. О том, как быстро летит время. О первом дне рождения Адель", - подписала она серию фото.
Ребрик и ее самая младшая дочка (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Для мероприятия семья выбрала фотозону с огромной цифрой "1", бежевым бантом и шариками молочного оттенка.
Декорации для дня рождения были в белых оттенках (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Малышка Адель на своем первом дне рождения также блистала в белом платье с пышной юбкой, колготках и миниатюрных балетках. Завершала образ именинницы повязка с бантом.
Самая младшая дочка Лилии Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Для праздника Ребрик выбрала длинное платье из кружева, а сверху накинула коричневый жакет. В "луке" с такими же оттенками предстал и ее муж Андрей Дикий.
Ребрик с мужем и младшей дочкой (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Старшие дочки пары также выбрали для мероприятия белые наряды: Диана - брючный костюм, а Полина - пышную юбку и укороченный пиджак.
Актриса с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Мероприятие не обошлось без праздничного торта. Огромный торт украсили декором в виде лепестков, а также настоящей короной, которую Лилия Ребрик потом надела дочери.
Праздничный торт (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Также во время праздника вспомнили и давнюю традицию: разложить перед ребенком предметы, которые символизируют разные сферы деятельности. Какой из них малыш выберет, то и будет призванием по жизни. Маленькая Адель выбрала смартфон.
Лилия Ребрик показала фото с дня рождения дочери (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик с 2011 года замужем за хореографом и танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на проекте "Танцы со звездами". Пара воспитывает трех дочерей: Диану, Полину и Адель.
Ранее телеведущая показала, как изменилась Адель за 8 месяцев.
Лилия Ребрик с супругом и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Вас также может заинтересовать
- Лилия Ребрик умилила редким фото с родителями
- Ребрик трогательно обратилась к мужу в годовщину свадьбы
- Жена Козловского показала фото с празднования дня рождения сынишки Оскара.