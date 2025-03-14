Анна Кошмал во второй раз стала мамой: первые фото новорожденной дочери

О пополнении в семье известной актрисы рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram .

Звезда украинского кинематографа стала мамой во второй раз 11 марта, однако решились поделиться радостной новостью лишь через несколько дней после выписки из больницы.

Кошмал опубликовала в соцсети фото, на которых держит новорожденную дочь. Девочка родилась весом в четыре килограмма. Ее назвали Софией.

"Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы безгранично счастливы!" - прокомментировала пополнение в семье актриса.

Анна Кошмал с дочкой (фото: instagram.com/smorkovkina)

На других кадрах можно заметить, как ее встречают родные и близкие друзья.

Кошмал встречают в роддоме (фото: instagram.com/smorkovkina)

Анна также поблагодарила за заботу врачей, которые помогли ее доченьке появиться на свет без помех.

"Спасибо всем врачам, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь", - написала она.

Дома мамочку ждала праздничная атмосфера. К приезду актрисы с дочкой родные украсили дом шариками в розовых оттенках и приготовили именной торт в честь ребенка.

Анну Кошмал поздравили с рождением дочери (фото: instagram.com/smorkovkina)

Как отреагировали в сети

Звезду сразу начали поздравлять коллеги по цеху и подписчики. В частности выразили теплые слова в комментариях Анастасия Цимбалару, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Дарья Петрожицкая, Федор Гуринец, который также встречал актрису в роддоме, и другие.

"Аню! Сердечные поздравления с рождением маленькой красавицы! Это счастье"

"Аня! Будьте здоровы и счастливы".

"Аааа! Дочка! Самые теплые поздравления!"

"Невероятное счастье! Пусть Софийка будет здоровенькой и любимой! Счастливой и светлой судьбы крохе".

"Поздравляю! Пусть растет здоровой".

Личная жизнь Анны Кошмал

Актриса, которая прославилась по ролям в "Слузі народу", "Будиночку на щастя" и "Скаженому весіллі", предпочитает не говорить о личной жизни. Она до сих пор скрывает мужа, с которым более шести лет живет в браке. Пара также воспитывает шестилетнего сына Михаила.

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