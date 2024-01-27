7 украинских звезд, родившихся в России

После начала полномасштабного вторжения РФ многие украинские знаменитости закончили сотрудничество и оборвали любые связи со страной-агрессором. Это сделали даже те артисты, которые родились на территории России.

При написании материала использовались следующие источники: биография в Википедии Тины Кароль, Златы Огневич, Юлии Юриной, Никиты Добрынина, Александра Элерта, Ивана Дорна.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, у кого из украинских знаменитостей русское происхождение.

Тина Король

Тина Кароль, настоящее имя Татьяна Либерман, родилась в Магаданской области Российской Федерации.

Однако ее этническая принадлежность - украинская, поскольку ее мать - из Ивано-Франковска, а отец - из Черновицкой области.

В возрасте шести лет будущая певица переехала с родителями в Ивано-Франковск.

Кароль получила образование в Украине и всю жизнь ведет здесь свою творческую и профессиональную деятельность.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

С 2014 года она полностью отказалась от выступлений в РФ.

Исполнительница активно поддерживает ВСУ, выступает на передовой, проводит благотворительные концерты и прилагает усилия к распространению объективной информации о преступлениях оккупантов среди мирового сообщества.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Злата Огневич

Злата Огневич, настоящее имя которой Инна Бордюг, родилась в Мурманске, где ее отец служил военным хирургом, а мать занималась преподаванием русского языка.

В пятилетнем возрасте из-за профессии отца будущая знаменитость переехала в крымский Судак, и с тех пор она считает себя исключительно украинкой.

Следует отметить, что с началом полномасштабного вторжения ее отец несколько раз отправлялся на фронт в качестве боевого медика.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Юлия Юрина

Экс-солистка группы YUKO родилась в России - в Анапе Краснодарского края, на Кубани.

Однако с 3-летнего возраста Юлия изучает украинскую культуру и поет украинские песни.

В 2012 году поступила на обучение в Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ) на кафедру фольклора и народнопесенного искусства, в 2015 году получила бакалаврскую степень по фольклористике, исследуя тему "Украинцы на Кубани".

Юлия Юрина (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

12 лет артистка находится в состоянии ожидания дальнейших пакетов документов на смену гражданства.

На днях она рассказала об этом в своих соцсетях и попросила придать огласке ее дело.

Юлия Юрина (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Камалия

Камалия, настоящее имя Наталья Захур (также известная как Наталья Шмаренкова), родилась на Забайкалье в Читинской области.

Ее семья постоянно мигрировала из-за службы отца артистки, который был военнослужащим.

В трехлетнем возрасте они переместились в Будапешт, а затем во Львов, где Камалия и осталась.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial/)

Сегодня знаменитость активно поддерживает Украину, регулярно проводя благотворительные концерты для военных на передовой.

Кроме того, певица рассматривала возможность взять в руки оружие и присоединиться к борьбе с оккупантами на фронте, однако ее уже бывший муж уговорил отказаться от таких планов.

Никита Добрынин

Известный украинский телеведущий родился в поселке Провидения на Чукотке и прожил там до четырех лет.

Затем его семья переехала в Черновцы.

После начала полномасштабной войны блогер полностью перешел на украинский язык и даже вступил в ряды территориальной обороны.

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Александр Элерт

Комик, победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, первый год своей жизни провел в Иркутской области, в поселке Жигалово.

В тот период его отец был военным, и семья временно проживала там из-за работы мужа.

Впоследствии они вернулись в Харцызск Донецкой области.

Сейчас Александр проживает и работает в США, куда он выехал во время полномасштабного вторжения.

Александр Элерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Иван Дорн

Известный певец, родившийся в Челябинске в далеком 1988 году, переехал в Киевскую область еще в раннем детстве.

В течение длительного времени после 2014 года он продолжал выступать в России. Однако после 24 февраля 2022-го исполнитель прекратил свою деятельность на территории РФ.

Правда, ему это не мешает развлекать россиян в других странах.

Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)