Горбунов показал забавное фото с маленьким сыном: вместе занимались йогой

Ведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время со своим старшим сыном Иваном, которому уже 6 лет. Мальчик попал на забавный кадр, сделанный во время того, как шоумен занимался йогой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, опубликованные в Instagram Горбунова.

Как оказалось, ведущий стал заниматься йогой. По словам Горбунова, он снова вернулся к такому виду физической активности из-за того, что чувствует себя "как-то не так", "из-за обстрелов и вообще".

Шоумен отметил, что йога - это не просто физические упражнения. Она, утверждает Горбунов, способ медитации и расслабления.

Горбунов показал, как занимается йогой (скриншот)

"Йога помогает снять стресс, улучшить концентрацию и самочувствие. А в настоящее время это особенно важно", - отметил артист.

А на одном из кадров ведущий продемонстрировал своего сына. Как оказалось, Иван решил "составить компанию" своему звездному отцу.

"Правда момент расслабления превратился в момент из сплошных приколов", - рассказал Горбунов.

Горбунов показал забавное фото с сыном (скриншот)

Впрочем, ведущему все же удалось позаниматься йогой и приобщить к этому маленькому сыну. На фото Горбунов и ребенок выполняли одну из асан и подняли ноги вверх. При этом артист отметил, что благодаря йоге можно отвлекать детей от смартфонов и других устройств.

"Йога полезна не только для взрослых, но и для детей. Она помогает развивать силу, гибкость и концентрацию, и, конечно же, отвлечь от гаджетов", - рассказал шоумен.