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Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Украину: первые фото и видео

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Четверг 16 февраля 2023 13:45
Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Украину: первые фото и видео Джек Глисон приехал в Киев (фото: кадр из "Игры Престолов")
Автор: Татьяна Самарук

Известный ирландский актер, звезда сериала "Игра престолов" Джек Глисон приехал в Украину. Известно, что в Украине он останется до 19 февраля.

О визите сообщила украинская режиссер Екатерина Чепура в Facebook.

Цель визита

В настоящее время артист находится в Киеве. Глисон намерен встретиться с украинскими военными.

Также артист уже провел встречу с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, а деньги с этого мероприятия передадут в помощь украинской армии.

Позже, в 17:00 в театре состоится благотворительный киноинтенсив. Изъятые средства будут направлены на приобретение грузовика для минометчиков.

Звезда &quot;Игры престолов&quot; Джек Глисон приехал в Украину: первые фото и видеоДжек Глисон приехал в Киев (facebook.com/kateryna.chepura)

В интервью "Украина сейчас" актер признался, что ему приятно, что его пригласили в Киев.

"Я в Украине только 12 часов. Мы приехали во Львов, а затем на поезде в Киев. Наверное, мне нужно немного больше времени, чтобы получить полное представление о стране, но уже душой радуюсь тому, что нет снега", - сказал Глисон.

Также он отметил, что актеры должны использовать "свой профиль знаменитости", чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

Как помогает ВСУ

Актер вместе с друзьями привез пикап для ВСУ.

Кроме того, недавно Глисон выставил на аукцион статуэтку своего персонажа, чтобы помочь Украине. Вырученные средства будут направлены на покупку тепловизора для 5 отдельного штурмового полка.

Звезда &quot;Игры престолов&quot; Джек Глисон приехал в Украину: первые фото и видеоДжек Глисон (GettyImages)

Ранее в Украину приезжал голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм. Известно, что он встретился с врачами из-за плохого самочувствия.

Также второй раз во время войны приезжал Лиев Шрайбер - голливудская звезда с украинскими корнями

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Джек Глісон Игра престолов