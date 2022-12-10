Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм приехал в Украину: что известно о визите
Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм был замечен в больнице на западе Украины. Цель визита неизвестна, однако стало известно, что он наведался из-за плохого самочувствия.
Фото с голливудской звездой опубликовал закарпатский врач Михаил Ершов в Facebook.
Что известно о визите
Как говорится в сюжете ТСН, 62-летний американский актер приехал в одну из ужгородских частных клиник.
Однако о деталях визита медики рассказывать отказались. По их словам, сам актер запретил им разглашать какие-либо подробности.
В частности, дальнейший маршрут голливудской звезды - пока неизвестен.
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Украину (facebook.com/mikle.yershov)
Добавим, что Жан-Клод Ван Дамм является отцом троих детей: сына Кристофера и дочери Бьянки от жены Глэдис Португез. Также он имеет сына Николаса от брака с Дарси Ляпьер.
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Украину (instagram.com/jcvd)
Ранее мы сообщали, что Ван Дамм подарил украинской любовнице роскошный Mercedes за 3,3 млн. грн.
Также мы писали, что голливудская звезда Лиев Шрайбер во второй раз приезжал в Украину во время войны.