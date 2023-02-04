Встреча со звездой "Игры престолов" за донат ВСУ: как получить приз
В середине февраля Украину посетит известный голливудский актер Джек Глисон, известный по роли Джофри в культовом сериале "Игра престолов". Встречу с ним решили разыграть волонтеры за донат на ВСУ.
Об этом сообщила общественный деятель и театральный режиссер Екатерина Чепура на своей странице в Facebook.
Как принять участие в розыгрыше
"Джек решил поддержать Украину в эти непростые времена. Мы планируем несколько публичных и не публичных мероприятий с его участием. Но прежде всего вы можете получить эксклюзивную возможность выпить кофе с настоящей звездой мирового кино", - написала Екатерина.
Важно! Выпить кофе с Джеком Глисоном будет возможно только в Киеве 17 или 18 февраля.
Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:
- задонатить не менее 100 гривен на грузовик для минометчиков
- выбрать цифру от одного до ста
- отправить в комментариях к сообщению число и подтверждение платежа
Для определения результатов будет проведена лотерея в режиме онлайн.
Сделать донат можно несколькими способами:
- по этой ссылке
- Монобанк - 5375 4114 1485 2728
- ПриватБанк - 5168 7450 3190 8129
- PayPal - velyka@gmail.com
Кто такой Джек Глисон
Джек Глисон - это известный ирландский актер и основатель театра, дающий гастроли по всему миру. Актерскую карьеру Джек начал со съемок в короткометражных фильмах. В 2005 году сыграл эпизодические роли в фильмах "Бэтмен: Начало" и "Грибы".
В 2009 году был утвержден на роль Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов". Именно эта роль принесла ему славу.
В 2014 году Глисон подтвердил, что после завершения своей работы в "Игре престолов" он покинет актерскую карьеру.
Джек Глисон в сериале (кадры из "Игры престолов")
Ранее мы рассказывали о том, что в Украину приехал Жан-Клод Ван Дамм.
Читайте также, какую чепуху нес российский актер Оскар Кучера о войне в Украине.