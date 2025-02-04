Звезда "Голосу країни" откровенно сказал, что думает про Артема Пивоварова

Участник "Голосу країни" и Национального отбора на Евровидение-2025 Влад Шериф честно рассказал о том, какой на самом деле известный певец Артем Пивоваров.

Отметим, Шериф дважды принимал участие в популярном проекте "Голос країни": в 2018 году никто из судей не развернулся к нему, а в 2023 году он попал в команду Пивоварова.

"Вообще я хотел к Дорофеевой, я потом Артему об этом говорил. Его это даже немного расстроило, потому что он думал, что я с самого начала хотел пойти к нему, хотя это не так", - отметил участник Нацотбора.

Правда потом он не пожалел, что судьба подарила ему шанс поработать именно с Пивоваровым.

"Но когда я стоял на сцене, послушал слова Артема и увидел его глаза, его искреннюю речь, то понял, что это очень сильный человек за вайбом, с которого я могу брать пример, который может мне помочь с песнями. Он очень классный человек и я не жалею об этом выборе, до сих пор поддерживаю с ним связь", - признался Шериф.

Также певец рассказал, какой Пивоваров в реальной жизни, когда рядом нет камер и журналистов.

"То, что вы видите на сцене, когда он лазит где-то по балконам, прыгает, это не просто элемент шоу. Он просто такой человек - энергичный, мощный. Я не знаю, устает ли он вообще, потому что он всегда заряжен. Поэтому каким вы его видите - он такой в реальной жизни", - подчеркнул Влад Шериф.

К слову, вспоминая свое участие в "Голосі країни", артист отметил, что Пивоваров даже бывал у него дома.

"Он даже был у меня дома, приходил в гости. Очень классный человек, очень интересный. Он готов отдавать много сил и энергии, если видит, что человек готов принимать это. То есть если я, например, обращусь к нему за какой-то помощью, и он увидит, что у меня горят глаза, он 100% не откажет", - подытожил он.



Влад Шериф (фото предоставлено певцом)

Напомним, Артем Пивоваров - украинский певец, музыкант, автор песен и саунд-продюсер.

Свою музыкальную карьеру начал как лидер волчанской пост-хардкор группы Anger.

С 2011 по 2012 был вокалистом харьковской группы Dance Party.Dance!Dance!, затем работал под псевдонимом Art Rey. С 2014 года выступает под собственным именем.

В апреле 2024 года Пивоваров дал три сольных концерта в киевском Дворце спорта. Эти выступления стали историческим событием, поскольку он стал первым артистом независимой Украины, который смог провести такой масштабный концерт в таком крупном концертном зале. Шоу отличалось технической сложностью и невероятной визуальной составляющей.

В конце 2024 года Артем Пивоваров также поддерживал украинского боксера Александра Усика в Саудовской Аравии. Он выступил на открытой тренировке, перед пресс-конференцией и других мероприятиях, связанных с боем-реваншем Усика против Тайсона Фьюри.



Артем Пивоваров и Александр Усик (фото: instagram.com/pivovarovmusic)