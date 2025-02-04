Кто представит Украину на Евровидении? Кондратюк назвал потенциальных победителей
Продюсер Игорь Кондратюк оценил песни всех финалистов Нацотбора на Евровидение и сказал, кто может победить и представить нашу страну на песенном конкурсе. Оказалось, что не все треки его сильно "зацепили".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый подкаст с YouTube-канала Bezodnya music.
По словам Кондратюка, очень важно, как участники будут выступать вживую. Поэтому сейчас он оценил только записи треков, их звучание и все особенности. Впрочем, продюсер уже прогнозирует, что в "тройке" потенциальных победителей Нацотбора могут оказаться артисты, которые уже сумели завоевать расположение фанов.
Игорь Кондратюк назвал потенциальных победителей Нацотбора (скриншот)
Голосование в "Дії", как отметил Кондратюк, может существенно повлиять на финал, ведь оно, как это часто бывает, не будет совпадать со мнениями и баллами судей.
Так, личный рейтинг Кондратюка имеет следующий вид:
- 10 место - Future Culture
- 9 место - ДК Энергетик
- 8 место - FIЇNKA
- 7 место - Влад Шериф
- 6 место - Абие
- 5 место - MOLODI
- 4 место - Маша Кондратенко
- 3 место - KRYLATA
- 2 место - KHAYAT
- 1 место - ZIFERBLAT.
Напомним, финал Нацотбора состоится 8 февраля. Все участники будут выступать вживую, а победитель будет определен по результатам голосования. Зрители будут выбирать фаворита в "Дії", а судьи, которыми в этом году стали Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.
К слову, читайте интервью Абие о Нацотборе, серьезной травме и ожиданиях от Евровидения.
Кроме этого, узнайте, что о песенном конкурсе говорят MOLODI.