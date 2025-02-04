Кто представит Украину на Евровидении? Кондратюк назвал потенциальных победителей

Продюсер Игорь Кондратюк оценил песни всех финалистов Нацотбора на Евровидение и сказал, кто может победить и представить нашу страну на песенном конкурсе. Оказалось, что не все треки его сильно "зацепили".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый подкаст с YouTube-канала Bezodnya music.

По словам Кондратюка, очень важно, как участники будут выступать вживую. Поэтому сейчас он оценил только записи треков, их звучание и все особенности. Впрочем, продюсер уже прогнозирует, что в "тройке" потенциальных победителей Нацотбора могут оказаться артисты, которые уже сумели завоевать расположение фанов.



Игорь Кондратюк назвал потенциальных победителей Нацотбора (скриншот)

Голосование в "Дії", как отметил Кондратюк, может существенно повлиять на финал, ведь оно, как это часто бывает, не будет совпадать со мнениями и баллами судей.

Так, личный рейтинг Кондратюка имеет следующий вид:

10 место - Future Culture

9 место - ДК Энергетик

8 место - FIЇNKA

7 место - Влад Шериф

6 место - Абие

5 место - MOLODI

4 место - Маша Кондратенко

3 место - KRYLATA

2 место - KHAYAT

1 место - ZIFERBLAT.

Напомним, финал Нацотбора состоится 8 февраля. Все участники будут выступать вживую, а победитель будет определен по результатам голосования. Зрители будут выбирать фаворита в "Дії", а судьи, которыми в этом году стали Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.