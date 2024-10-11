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Звезда "Голосу країни" вышла замуж: романтические кадры со свадьбы

Пятница 11 октября 2024 22:40
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Звезда "Голосу країни" вышла замуж: романтические кадры со свадьбы Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)
Автор: Иванна Пашкевич

Финалистка проекта "Голос країни-12" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко, которая совсем недавно объявила о помолвке с любимым, впервые вышла замуж и показала трогательные кадры со свадьбы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, 25-летняя исполнительница и ее избранник, личность которого она не раскрывает, решили не тянуть со свадьбой и уже через несколько недель после предложения руки и сердца связать себя узами брака.

Судя по кадрам, церемония была тихой и скромной. На ней присутствовали только самые близкие.

Под венец Грицаенко шла в изысканном платье с кружевом, с хрупкими открытыми рукавами.

Звезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбыЗвезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбыЗвезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбыЗвезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбыЗвезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбыЗвезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбы

Скриншот

Напомним, во время предложения Грицаенко получила большое кольцо с бриллиантом, которое она сразу же надела на безымянный палец, а также шикарный букет розовых цветов. Судя по всему, этот значимый момент пара отметила за городом.

Что известно об Инессе Грицаенко

Грицаенко стала финалисткой отборочного тура конкурса "Евровидение 2013". Она также принимала участие в пятом сезоне шоу "X-фактор" и в 12-м сезоне "Голос країни". Хотя ей не удалось одержать победу ни в одном из этих проектов, девушка все равно сумела построить успешную музыкальную карьеру.

Звезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбыЗвезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбы

Инесса Грицаенко (фото: instagram.com/inessa_hrytsaienko_)

Она является участницей группы SESTRA, куда входит также саксофонистка Алина Назаришина. Особенностью дуэта есть сочетание восточных и украинских мотивов в песнях, которые девушки пишут сами.

Девушки уже успели завоевать свою аудиторию, а их песни "У мирному Києві" и "Молюся і вірю" стали радио хитами.

Звезда &quot;Голосу країни&quot; вышла замуж: романтические кадры со свадьбы

Группа SESTRA (фото: instagram.com/sestra_music_)

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