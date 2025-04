"Гарри Поттер" Рэдклифф вывел в свет красавицу жену: как сейчас выглядит звездная пара (фото)

Рэдклифф появился в приподнятом настроении на премьере бродвейского мюзикла "Как раз вовремя", состоявшейся на днях в театре The Circle in the Square в Нью-Йорке.

Актер выбрал для выхода стильный серый костюм, который надел поверх пастельно-желто-зеленой рубашки, а завершили образ классические блестящие коричневые броги. На красной дорожке он тепло обнял свою жену Эрин Дарк. Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк (фото: Getty Images)

40-летняя американская актриса выглядела элегантно в кремово-розовом макси-платье с цветочными оборками, которое подчеркивало ее талию и плавно ниспадало вниз.

Волосы актрисы были уложены в мягкие локоны, а легкий сияющий макияж гармонично дополнил ее образ, подчеркивая естественную красоту. Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк (фото: Getty Images)

Что известно об отношениях Дэниела Рэдклиффа и Эрин Дарк

Рэдклифф познакомился с Дарк во время съемок фильма "Убей своих любимых" в 2012 году, где он сыграл главную роль. Между актерами сразу возникла "химия", которая быстро переросла в отношения.

Интересно, что их первая совместная сцена в фильме была интимной.

В интервью журналу Playboy актер признался, что влюбился в Эрин прямо на съемочной площадке. По его словам, тот момент даже попал в кадр.

"Там не было никакой игры. По крайней мере с моей стороны. Есть сцена, где она заставляет меня смеяться - и это был мой искренний смех, а не реакция персонажа", - рассказал звезда "Гарри Поттера".

"Она была очень смешной и умной. Я сразу понял, что вляпался - в хорошем смысле", - добавил он.

В 2020-м пара обручилась, а уже в 2023-м они впервые стали родителями, хотя пол ребенка знаменитости не раскрывали.