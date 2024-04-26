Звезда фильмов "Аврора" и "Женская интуиция" призналась, сколько ей платят за работу официанткой в Канаде

Актриса Анастасия Зюркалова, которая в детстве стала настоящей звездой благодаря ролям в фильмах "Аврора", "Женская интуиция" и других, живет в Канаде и работает официанткой . Впрочем, женщина не бросила актерскую деятельность, хотя это уже не "кормит".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью Алине Доротюк Зюркалова рассказала, сколько сейчас зарабатывает и на что тратит деньги.

Сколько актриса платит за жилье

"Родители не помогают, потому что даже такого вопроса не стояло. Брат мне помогал первый год, очень помогал. Потому что я жила у него на квартире, он платил аренду, он платил за коммуналку, то есть все это", - рассказала Зюркалова.

"Сейчас я уже живу самостоятельно. Ой ну если уже цифры называть, то я живу в квартире-студии и плачу 1850 долларов в месяц за аренду квартиры, плюс продукты, проезд, проживание, что-то такое", - добавила она.

Актриса рассказала, что она уже думала, смогла бы сейчас жить в таком положении в Украине. В Канаде Зюркалова "хотя бы зарабатывает деньги и может отправить что-нибудь в канадских долларах".

В Киеве актриса могла бы иметь работу в театре или какую-то озвучку, но она не уверена, что зарабатывала там столько же.

"Мне было очень приятно, когда еще в начале войны ко мне обращались и говорили: "Ты можешь озвучить ролик на английском языке?". Я говорила: "Да, конечно, я это сделаю, все деньги на ВСУ, только давайте что-то делать", - вспомнила женщина.

Актриса рассказала, сколько зарабатывает в Канаде (фото: instagram.com/st.zurkalova)

Сколько Зюркаловой платят за работу официанткой

Актриса не стала скрывать, что сейчас актерская деятельность в Канаде ей почти не приносит денег. Но она зарабатывает там, где работает официанткой. У Зюркаловой есть возможность не только обеспечивать себя, но и что-то отправлять на помощь Украине.

"Здесь все считается часами работы, то есть час работы - это 16,55 канадского доллара. Сколько ты берешь смен, плюс чаевые. Я не буду называть конкретные цифры, потому что это очень зависит от того, сколько смен", - отметила актриса.

"И на самом деле я не просто официанткой работаю. Я работаю официанткой в кинотеатре, в зависимости от того, интересен ли сейчас фильм, на который приходят люди, очень зависят наши чаевые и наши зарплаты", - добавила она и рассказала, что также работает в массовке.

Актриса на съемках фильма "Женская интуиция" (скриншот)

"Было страшно"

Также Зюркалова объяснила, что не перестала заниматься деятельностью.

"Я сделаю маленькое уточнение. Я зарабатываю деньги официанткой, а так я продолжаю актерскую деятельность. Я нашла киноагента, пишу регулярно пробы, самопробы. Летом прошлого года у меня был театральный проект в другом городе, потому что сейчас я живу в Торонто, это было в городе Виктория", - отметила Зюркалова.

"И это был невероятный проект. Это была коллаборация украинских артистов и сценографов, художников и актеров, принадлежащих коренному населению Канады. Это индейцы, то есть североамериканские индейцы. И это просто что-то невероятное", - добавила она.

Звезда фильмов Байрак рассказала, как живет сейчас (скриншот)

По словам актрисы, этот проект стал для нее шансом заявить о своей принадлежности к Украине. Зюркалова призналась, что чувствовала вину за то, что уехала из Киева. Ей даже упрекали, что она сбежала от полномасштабной войны.

"Мне было тяжело, я хотела вернуться. Но потом жизнь завертелась. Я нашла агента и я понимаю, что сейчас здесь я продолжаю свою деятельность актерскую, но я украинка... Ну да, я убежала, потому что было страшно", - отметила актриса и подчеркнула, что продолжает рассказывать в Канаде о том, что происходит в Украине.