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Дантес и звезда кино для взрослых объединились ради "недетского" видео: детали

Четверг 25 апреля 2024 10:28
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Дантес и звезда кино для взрослых объединились ради "недетского" видео: детали Дантес и Джексон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец Вова Дантес и украинская звезда кино для взрослых Джозефина Джексон неожиданно объединились ради совместного проекта. Артисты решили снять "недетское" видео, которое ошарашило сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который появился в Instagram-аккаунте благотворительной организации UAnimals.

Джексон и Дантес внезапно объединились в новом проекте

Так, актриса и певец решили поддержать идею благотворительной организации, напомнившей людям о проблемах бездомных животных. И для этого они согласились озвучить "недетский" контент.

Дантес и звезда кино для взрослых объединились ради &quot;недетского&quot; видео: детали

Дантес и звезда кино для взрослых объединились ради &quot;недетского&quot; видео: детали

Дантес и Джексон объединились ради благотворительной цели (скриншоты)

"Идея необычная, но нужны ли котам горяченькие видео? Мечтают ли они найти пару на всю жизнь, родить котят и почувствовать радость отцовства?" - говорится в описании к видео.

Джексон и Дантес пытались "озвучить" видео с котами. Это выглядело смешно, но цель этого проекта вовсе не развлекательная. В UAnimals напомнили, что животные:

  • не должны рожать на улице
  • не должны погибать в прифронтовых областях
  • не должны умирать без дома и заботы людей
  • не должны бесконтрольно плодиться и давать потомство без шанса на жизнь.

"Так нужно ли котам взрослое кино? Да нет. Но им на 100% нужна наша с вами помощь! Будьте сознательны! Приютите животное с улицы и поддержите миссии стерилизации в прифронтовых областях", - добавили в UAnimals.

В организации призвали украинцев донатить на помощь животным, для этого в шапке профиля фонда была оставлена ссылка на сайт для сборов.

Как реагирует сеть

Необычное видео вызвало разные эмоции. Сначала пользователи, которые не досмотрели видео до конца и не прочли описание, сильно возмутились. Впрочем, потом юзеры поняли, зачем звезды сняли такое провокационное видео. В комментариях люди пишут:

  • "Хороший способ обратить внимание на эту проблему. Я тоже сначала подумал, что авторы поехали кукухой"
  • "Очень достойная инициатива. Спасибо вам, за то, что делаете"
  • "Те, кто возмущен данным видео и выписывают "фу-фу". Если бы вы досмотрели видео до конца, то увидели, что они призывают донатить на стерилизацию беспризорных животных!".

Ранее мы уже рассказывали, что беременная Джамала спела для раненых военных.

Кроме того, недавно стало известно, что Дантеса пристыдили за новую песню.

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