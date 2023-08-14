Украинская режиссер Оксана Байрак сбежала в Россию и веселится с "путинистом"

Украинская режиссер Оксана Байрак с начала полномасштабного вторжения россиян "отсиживалась" в Одесской области, но сейчас она "засветилась" в России, в частности в Петербурге. Там она веселится с "путинистом" Антоном Батыревым, актером-предателем.

Фотография Байрак и Батырева появилась на странице киноблога kino.sity. Страница самой Байрак в Instagram недоступна для украинцев.

С кем веселится Оксана Байрак?

На снимках Байрак - в Санкт-Петербурге. Кроме этого, в одном из сообщений режиссер заявила, что больше не хочет "погружаться в драму", а расстояние стало ее "новым ответом на неуважение".

Ранее многие критиковали ее за неоднозначные высказывания о войне, но теперь все стало на свои места.

"Питер-Ленинград. Любовь и восхищение мои. Самый красивый и стойкий город во Вселенной", - пишет хвалебные оды российскому городу Байрак.

Что говорила Байрак о войне ранее

Украинская режиссер Оксана Байрак еще в 2022 году заявляла, что наша страна сама виновата в войне с Россией. Также она считает россиян и украинцев братскими народами.

Также ранее режиссер поддерживала куму Путина Оксану Марченко и возмущалась тем, что в Украину не пускали российского актера Дмитрия Харатьяна.

Еще Байрак поддерживала в пророссийской риторике скандальную ведущую Снежану Егорову, которая говорила, что "Путин - спаситель".