Оксана Байрак сменила имя, чтобы снимать сериалы в России

Любительница "русского мира" Оксана Байрак, которая с начала полномасштабного вторжения "отсиживалась" в Одесской области, а затем "засветилась" в России в объятиях российского актера, снимает на своей новой родине сериал. Более того, для этого она сменила имя и фамилию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу запретной российской соцсети "ВКонтакте" актера Антона Батырева.

Оксана Байрак снимает сериал в РФ под чужим именем

Так, Батырев, который в первые дни российской агрессии опубликовал на своем Instagram-аккаунте георгиевскую ленту и символ "Z", разместил в блоге фото тарелки, которую обычно разбивают в начале съемок проекта.

На тарелке указаны имена съемочной группы.

Оксана Байрак снимает сериал в РФ (фото: страница "Вконтакте" Батырева)

И хотя на сайте "Кино-театр" Байрак заявлена как режиссер сериала, пользователи не могли не заметить, что на тарелке предательница указана под другим именем - Фрося Касьян.

Оксана Байрак снимает сериал в РФ (фото: скриншот из "Кино-театра")

"На тарелке со съемок написан "режиссер-постановщик Фрося Касьян". Байрак в Питере "под прикрытием", что ли?", - пишут в комментариях.

К слову, кроме путиниста Батырева и других россиян, в сериале под названием "Дождь на исходе лета" снимаются актеры из Украины.

Речь идет об одессите Максиме Дрозде, который является сыном народного артиста Украины Георгия Дрозда, и Ларисе Удовиченко, которая в одном из своих интервью когда-то делилась, что мечтает приобрести квартиру в Одессе.

Лариса Удовиченко (фото: кадр из фильма "Красное и черное")

Максим Дрозд (фото: кадр из фильма "Крутой")