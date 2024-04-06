Что случилось со зведой фильмов "Аврора" и "Женская интуиция": живет за границей и работает официанткой

Многие помнят, что в прошлом звездой фильмов продюсера Оксаны Байрак, оказавшейся предательницей, была маленькая девочка со светлыми волосами - Анастасия Зюркалова. Впрочем, после лент "Женская интуиция", "Тебе, настоящему", "Аврора" и других, актриса почти "исчезла из радаров".

Где сейчас Зюркалова и чем она занимается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью, которое артистка дала изданию OBOZ.UA.

Что известно о Зюркаловой

В 2004-2006 годах почти все знали о маленькой актрисе, которую Байрак даже называла своей "кинодочкой". Карьера девочки стремительно шла вверх, но потом она решила получить образование и сосредоточиться на учебе.

Зюркалова в фильме Байрак (скриншот)

Оказалось, девушка поступила в Киевский национальный лингвистический университет, где проучилась два года. Затем она решила снова вернуться к творчеству.

Зюркалова в фильме "Женская интуиция" (скриншот)

Актриса работала в театре до февраля 2022 года. Когда началась полномасштабная война РФ против Украины, Зюркалова уехала к родителям под Киев, а в марте отправилась за границу.

Зюркалова из фильма "Аврора" (фото: instagram.com/st.zurkalova)

Где сейчас Зюркалова из фильмов Байрак

Актриса переехала в Канаду, где уже жил ее брат. Там она и осталась. Сейчас Зюркалова не оставляет творчество, а на жизнь зарабатывает тем, что работает официанткой.

"Продолжаю актерскую карьеру, правда, пришлось начинать фактически с нуля. Нашла киноагента, пишу самопробы. Летом был уже один театральный проект. Недавно была озвучка, небольшая, но это все равно актерская работа", - рассказала артистка.

"На жизнь зарабатываю, работая официанткой в Cineplex VIP - это самая большая сеть кинотеатров в Канаде. Здесь есть такие заведения, куда можешь прийти, заказать какое-нибудь вкусное блюдо и посмотреть кино. Это невероятно интересная работа, потому что много наблюдаю за людьми, за жизнью здесь", - добавила она.

Где сейчас Зюркалова (фото: instagram.com/st.zurkalova)

Своей работой Зюркалова довольна. Одним из плюсов она назвала возможность бесплатно смотреть новые фильмы в кинотеатре. Впрочем, девушка скучает по родителям.

"Я виделась с мамой, с отцом - нет. Мы только созваниваемся по видеосвязи. Очень скучаю по родителям. Раньше у нас была традиция, когда я собиралась к ним на выходных, пекла тортик, что-то вкусненькое обязательно приносило. Сейчас мне не хватает такого живого общения", - рассказала актриса.

Зюркалова живет в Торонто (фото: instagram.com/st.zurkalova)