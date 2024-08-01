RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звезда "Фабрики звезд" честно признался, боится ли мобилизации

Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)
Автор: Иванна Пашкевич

Экс-участник дуэта "ДиО.фильмы" Вадим Олейник высказался о страхе мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Славе Демину.

Боится ли Вадим Олейник мобилизации

По словам артиста, ему немного страшно от мыслей о том, что может прийти повестка.

"Немножко страшно бывает. Но я общаюсь с военными, узнаю, что и как вообще. Мне рассказывают что-то", - поделился певец.

Олейник говорит, что его пугает именно неизвестность.

"То, что ты не знаешь, что будет вообще. Ты не знаешь, как это, как реагировать, как поведет себя твой организм. Иногда ты думаешь: "я герой, я сейчас пойду (на войну, - прим. ред). А потом включаются инстинкты", - сказал Вадим.

Кроме того, звезда "Фабрики звезд" не скрывает: он боится смерти.

"Начинаешь думать о том, что я еще не все сделал, что я хотел в жизни", - сказал артист.

 

Что известно о Вадиме Олейнике

Олейник - украинский певец, ставший известным благодаря вокальному проекту "Фабрика звезд", где одержал победу вместе с Владимиром Дантесом. После завершения шоу дуэт выпустил несколько хитов, популярных на радиостанциях и танцплощадках.

Однако вскоре группа внезапно прекратила свое существование. Сейчас Дантес часто радует поклонников новыми песнями и клипами, а о Вадиме почти ничего не слышно.

Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнесаМобилизация в Украине