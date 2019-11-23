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Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали ще 5 людей

Новини » Надзвичайні події     23.11.2019 - 14:43
Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали ще 5 людей
Ілюстративне фото (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Раніше повідомлялося про 11 евакуйованих

Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали ще 5 людей. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Рятувальники евакуювали людей з острова Бірючий

23 листопада на узбережжі Азовського моря смт Кирилівка зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с. Як раніше повідомлялося, з 20 по 22 листопада впродовж яких на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі у смт Кирилівка Якимівського району. Так, острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Зранку 23 листопада співробітники ДСНС продовжили оперативно-рятувальні роботи. Техніка та особовий склад спільно з працівниками Якимівського РЕМ «Запоріжобленерго» провели роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бірючий. О 10:30 живлення було відновлено. Завдяки оперативним і злагодженим діям та своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на суходіл ще 5 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Крім цього, рятувальники витягнули із піску трактор Т-150, який застряг під час повернення з острову на суходіл. Рятувальники ДСНС спільно з органами місцевої влади проводять постійний моніторинг та контроль за ситуацією. Наразі, повідомлень про необхідність надання допомоги пов’язаної з негодою від мешканців смт Кирилівка не надходило. Інженерна техніка та особовий склад перебувають на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження. Підрозділи Головного управління знаходяться в оперативній готовності до дій за призначенням. Загалом з початку вчорашньої доби рятувальники надали допомогу 18 людям.

Опубліковано ДСНС України Субота, 23 листопада 2019 р.

Вказано, що 23 листопада на узбережжі Азовського моря біля смт Кирилівка зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с.

Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали ще 5 людей

"Зранку 23 листопада співробітники ДСНС продовжили оперативно-рятувальні роботи. Техніка та особовий склад спільно з працівниками Якимівського РЕМ "Запоріжобленерго" провели роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бірючий. О 10:30 живлення було відновлено… Рятувальники доставили на суходіл ще 5 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Крім цього, рятувальники витягнули із піску трактор Т-150, який застряг під час повернення з острову на суходіл", - сказано у повідомленні.

Так, зараз повідомлень про необхідність надання допомоги, пов’язаної з негодою, від мешканців смт Кирилівка не надходило.

"Інженерна техніка та особовий склад перебувають на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження. Підрозділи Головного управління знаходяться в оперативній готовності до дій за призначенням. Загалом з початку вчорашньої доби рятувальники надали допомогу 18 людям", - сказано у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, 22 листопада рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий.

Як писало РБК-Україна, в Запорізькій області у штормову погоду затопило бази відпочинку в Кирилівці. У результаті затоплення двоє охоронців бази відпочинку "Мрія" на Федотової косі не могли самостійно покинути базу. Їх довелося евакуювати рятувальникам.

Крім того, агентство писало, що в Україні на 23 листопада оголошено штормове попередження. На Приазов'ї прогнозують пориви до 25 м/с.

Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали 11 людей Через шторм в Кирилівці затопило бази відпочинку
Новини України евакуаціяшторм
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