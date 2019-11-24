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Завтра через антициклон в Україні похолодає до -9

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 13:34
Завтра через антициклон в Україні похолодає до -9
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві вночі температура знизиться до -7

Завтра, 25 листопада, погода в Україні буде прохолодною через антициклон Quincу, який зберігається над країною. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook.

За даними синоптиками, найближчої ночі варто очікувати заморозки ло -3...-9 градусів, а вдень температура коливатиметься від -3 до +4. У західних та південних областях термометри вночі покажуть від -3 до +3, а вдень прогнозується від +1 до +6 градусів тепла. На Закарпатті завтра очікується від +6 до +10. Невеликі опади можливі на заході та у Вінницькій області.

У Києві завтра вдень також буде прохолодоно та сухо. Температура вдень коливатиметься від -2 до +2, а вночі опуститься до -5...-7 градусів.

"Потепління та опади - з 28-го листопада", - додала синоптик.

Крім того, очікується південно-східний вітер до 12 м/с, а в Приазов'ї можливі штормові пориви.

Завтра через антициклон в Україні похолодає до -9

Погода

Нагадаємо, в Гідрометцентрі прогнозували, що сьогодні в Україні очікується до +12 градусів тепла. Зростання температури прогнозують у Закарпатській області. На сході сьогодні вночі можливі заморозки до -14 градусів.

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