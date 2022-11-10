Зимние тренды: как носить теплый шарф и не выглядеть посмешищем (фото)

Однако есть способы не замерзнуть и выглядеть привлекательно.

С приходом холодов мы надеваем теплую громоздкую одежду, которая часто делает внешний вид "тяжелой". Самым популярным зимним аксессуаром является шарф. Он может как дополнить образ, так и испортить.

Шарф - это популярный и незаменимый аксессуар зимой. Если вы не любитель шапок, то ее вполне можно заменить шерстяным шарфом.

Как правильно носить шарф зимой?

Способ ношения этого аксессуара зависит от того, какой именно шарф вы выберете.

Наиболее выигрышным вариантом являются минималистичные шарфы. Большие и изготовленные из плотной шерсти с аккуратной бахромой, они выглядят лаконично и дорого.

Такой шарф можно надеть под верхнюю одежду, полностью закрыв шею. Кстати, даже если вы наденете шапку, то образ все равно будет гармоничным.

Минималистичные шарфы (фото: instagram.com/chadrin_official)

Не покидают своих позиций и противоположные минималистике большие вязаные шарфы. Они создают довольно уютный образ и могут стать его изюминкой, имея нестандартный узор.

Однако заметьте, что шапка под такой шарф может не совсем подходить, а наоборот добавить лишних деталей.

Вязаный шарф (фото: society19.com)

Если вам не по душе монохром, отдайте предпочтение кашемировым шарфам с принтами. Клеточка, полоска, абстракция, модные кашемировые шарфы выглядят изысканно. Элегантные образы с шарфом из кашемира в однотонном решении можно создать из пальто. Под куртку отлично подойдет клетчатый вариант.

Клетчатый кашемировый шарф (фото: tprf.org.ua)

Хотя снуд и хомут уже не на пике популярности, все равно хранятся в шкафах модниц. Это действительно очень практичные и теплые варианты, однако стоит знать, как их лучше носить.

Если у вас есть пальто или куртка с капюшоном, не натягивайте шарф на него. Это будет не совсем уместно и даже смешно. Еще лучше пропустить хомут либо снуд под капюшоном и осторожно положить спереди.

Пример ношения шарфа-хомута (фото: kiev.prom.ua)