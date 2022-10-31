Как выбрать качественную одежду и обувь на зиму? Советы, которые уберегут от ошибок

Когда покупаешь зимние вещи, хочется их носить подольше, ведь это всегда недешевые покупки. Иногда производители могут вводить покупателя в заблуждение, продавая худшую вещь выше цены.

Как выбрать качественную верхнюю одежду и обувь на зиму - читайте ниже в материале Styler.

Как выбрать зимнюю обувь?

В общем, вопрос кажется довольно простым, но если копнуть глубже, то всплывают некоторые подводные камни. Основные моменты, на которые следует обратить внимание при покупке теплой обуви:

Материал верха должен быть плотным и водонепроницаемым, также обеспечивать достаточную вентиляцию.

Фурнитура должна быть надежно закреплена.

Носок и пятка должны быть удобными и надежно сшитыми, потому что это наиболее проблемные места любой обуви.

Подошва должна быть гибкой, крепкой и толстой.

Протекторы должны быть рельефными, так как от их глубины зависит качество сцепления со скользкой поверхностью.

Стелька не должна быть приклеена, чтобы ее можно было снять и просушить или проветрить обувь.

Что касается материала, из которого изготовлена пара, то лучше отдавать предпочтение натуральной коже. Она крепкая, обеспечивает надежную защиту от влаги и холода, требует особого ухода и стоит, как правило, недешево.

Обувь из замши абсолютно непрактична в слякотную погоду. Ухаживать за замшей нужно тщательно: необходимо беречь ее от влаги и грязи.

Обращайте внимание также и на подошву. Выбирайте ту, которая сделана из резины. Потому что она лучше справится с гололедицей на улицах.

Проверяйте все эти нюансы прямо при покупке в магазине. Материалы, из которых производятся элементы зимних сапог и ботинок, определяют качество и долговечность обуви.

Проверяйте обувь на качество прямо во время примерки (фото: pixabay.com)

Как выбрать верхнюю зимнюю одежду?

Прежде всего вам должно быть тепло. Одежда должна "дышать", чтобы не создавалось парникового эффекта.

Не забывайте о так называемой "воздушной подушке", то есть пространстве между одеждой и телом. Только так можно тепло будет храниться внутри.

Также учтите, что верхняя одежда не должна ограничивать обычные движения и мешать активным действиям. Узкая одежда, а тем более очень плотная обувь, нарушает нормальное кровообращение, которое и является главным естественным способом обогрева человеческого тела.

Самая теплая одежда - это одежда из натуральной ткани. Это касается как нижнего белья, так и свитеров и верхней одежды. На зимний период забудьте о хлопке: он влечет за собой дополнительное вспотевание.

При выборе утеплителя куртки выбирайте зимние куртки как из синтепона, так и из холофайбера. Пуховики имеют соотношение пуха и перьев в пределах 75% к 25%. Этого достаточно для максимально обогрева тела.

Если не носите шапку или шарф, отдавайте предпочтение верхней одежде с капюшоном, которая будет надежно защищать от мороза и ветра.