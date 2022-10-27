Будет комфортно и тепло: как выбрать качественное термобелье

Термобельем называют специальный нижний слой одежды, призванный поддерживать комфортный температурный режим человека. Он позволяет чувствовать себя комфортно в любом диапазоне температур, обеспечивая тепло и хорошую вентиляцию.

Среди начинающих существует мнение, что термобелье согревает в мороз. На самом деле это не так. Основная его функция - отводить влагу.

В частности, если вы планируете носить регулярно, то подойдет термобелье из шерсти с добавлением хлопка и синтетика. Для занятий альпинизмом, экстремальным туризмом и водными видами спорта выбирайте 100% синтетические ткани как для теплой, так и холодной погоды.

Что нужно знать

Чтобы выбрать в магазине качественное термобелье, помогут следующие советы:

выбирайте белье строго по своему размеру, без запаса и не на вырост (оно должно превратиться во "вторую кожу");

присмотритесь к качеству швов, мягкий плоский шов должен находиться снаружи, благодаря чему кожа не будет натираться;

все этикетки должны располагаться исключительно снаружи;

белье может быть не только функциональным, но и стильным, так что смело можно выбирать интересный дизайн;

можно сочетать хлопковое белье из дышащих тканей со специальной влагоотталкивающей одеждой;

для занятий зимними видами спорта выбирайте также бесшовные носки.

В зависимости от толщины, термобелье делятся на четыре типа:

"Silk" - самое тонкое термобелье, предназначенное для тех, кто собирается двигаться очень активно;

"Medium" - оптимальный вариант для горнолыжников, двигательная активность которых предполагает чередование активной фазы;

"Heavy" - достаточно толстая ткань, как раз для любителей порыбачить на льду или погонять на снегоходах, где двигательная активность практична нулевая;

"Polar Weight" - модели, идеальные для случая, когда должен быть ночлег фактически на снегу.

Как стирать

Термобелье нужно стирать руками в теплой воде с мылом или порошком при температуре до 40 градусов в машинке.

Нужно помнить, что термовещи предназначены, прежде всего, для отвода от тела влаги - это первая и главная задача. А вот согреться помогут традиционные пуховики.

Отжимать термобелье нельзя, равно как и гладить или сушить на батарее.