В Україні кардинально зміниться погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро стане більш схожою на зиму

Погода в Україні ґрунтовно зіпсувалася з приходом в країну циклону, який приніс дощі і навіть зливи, а в деяких регіонах сьогодні очікуються штормові пориви вітру до 15-20 м/с, а місцями до 25-28 м/с. Температура повітря, як і раніше аномально висока для грудня, але незабаром все зміниться. Синоптики Укргідрометцентру і Наталка Діденко назвали дату початку морозів і снігу в Україні.

За прогнозом Наталки Діденко, у вівторок, 24 грудня, у західних областях очікуються сильні дощі, а в Карпатах упереміш із мокрим снігом. На інших територіях також очікуються опади. Лише у східних областях буде морось і тумани.

Вже з завтрашнього дня почне знижуватися температура, значення на термометра показуватимуть +4... +8 градусів, а в південних областях від +7 до +12.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві у Святвечір католицького Різдва буде волого, невеликий дощ, але все ще порівняно тепло - близько +6 за Цельсієм.

"Надалі у столиці також поступово буде холоднішати, "мінуси" прийдуть орієнтовно 27-28 грудня", - стверджує синоптик.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Дані карт ресурсу Укргідрометцентр підтверджують прогноз Наталки Діденко. Температура почне поступово знижуватися, а перший мінус на градуснику жителі країни побачать вже 27 грудня.

Завтра, 24 грудня, все ще буде доволі тепло (+4... +8), а на Півдні - від +7 до +10. На Заході сильні зливи, на Сході - хмарно, але без опадів, а на решті території дощі.

У середу, 25 грудня, аномальна груднева температура буде триматися, вітер, як і раніше сильний. Інтенсивність опадів у західних областях знизиться, але дощі дійдуть і до Сходу країни.

Погода в Україні 24 і 25 грудня (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 26 грудня, з Заходу прийде похолодання (0... +4), а дощ в регіоні буде йти в перемішку з мокрим снігом. Поривчастий вітер збережеться лише в західних областях. На Півночі похолоднішає до +2... +5, на інших територіях від +4 до +7.

27 грудня розпочнуться нічні морози до -2 градусів на Заході, на Півночі вночі 0... +2, в інших областях вночі збережеться мінімальний плюс. Вдень від -1 до +4, на Півдні +3... +5 градусів.

Крім того по всій країні буде йти невеликий сніг, а місцями упереміш з дощем.

Погода в Україні 26 і 27 грудня (фото: meteo.gov.ua)