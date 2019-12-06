Синоптики розповіли про погоду у вихідні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується переважно сонячна погода без істотних опадів

Погода в Україні у вихідні, 7-8 грудня, буде без істотних опадів і з мінусовими значеннями вночі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, у суботу в центрально-західній частині країни, а також на півночі і сході очікується від 0 до +5 градусів, вдень від +1 до -4 морозу вночі. У південній частині України буде тепліше - очікується від +6 до +9, вдень від 0 до +3 вночі. Суттєвих опадів вдень і вночі по всій території країни не очікується.

Фото: погода в суботу, 7 грудня (meteo.gov.ua)

У неділю температура повітря буде без істотних змін. В Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Луцької та Львівській області очікується дощ.

Фото: погода в неділю, 7 грудня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 6 грудня, відзначиться денним потеплінням до +9 градусів, а також нічними заморозками до -11. Сьогодні опадів в Україні не варто очікувати, вдень істотно потеплішає до +5...+7 градусів. У південних областях вдень термометри покажуть до +7...+9 градусів.

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