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Крижаний дощ і морози: синоптики засмутили прогнозом на Новий рік

STYLERЖиття    03.12.2019 - 09:56
Крижаний дощ і морози: синоптики засмутили прогнозом на Новий рік
Погода на Новий рік (колаж: РБК-Україна)

Погода на Новий рік може сильно зіпсуватися

Погода на Новий рік може істотно попсувати українцям святковий настрій. Принаймні, це торкнеться тих, хто буде зустрічати 2020-й рік в Києві.

Так, згідно ресурсу Accuweather, 30 грудня в Києві очікується дощ, а 31 грудня - крижаний дощ. 1 січня буде сонячно і без опадів. Що стосується температури, то синоптики обіцяють денний плюс і нічні заморозки.

Крижаний дощ і морози: синоптики засмутили прогнозом на Новий рік

Погода в Києві на Новий рік (скрін: accuweather.com)

Прогноз синоптиків Gismeteo на новорічні свята істотно відрізняється від Accuweather. Згідно з ним, Новий рік у Києві буде зі снігом, а 1 січня вдарить мороз до -7 градусів, вночі температура знизиться до -10 морозу.

Крижаний дощ і морози: синоптики засмутили прогнозом на Новий рік

Погода в Києві на Новий рік (скрін: gismeteo.ua)

А народний синоптик Леонід Горбань вважає, що під кінець грудня в Україну прийде похолодання. На Новий рік снігу не буде, очікуються помірні морози від -3 до -4 градусів, вночі до -5.

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