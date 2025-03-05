Выезд артистов за границу. Стало известно, выпустят ли Ziferblat на "Евровидение-2025"

С 7 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины начнет выдачу писем содействия для выезда художников и представителей медиа за границу, однако заявителям придется подавать документы снова, в соответствии с новыми требованиями. Это решение также касается выезда артистов на престижные международные события, в частности победителей Нацотбора 2025 - группы Ziferblat, которые должны ехать представлять нашу страну на конкурс "Евровидение".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию заседания Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Что нужно знать о выезде артистов за границу

27 февраля МКСК объявило, что с 3 марта прекращает выдачу писем для содействия выезду за границу художникам и медийщикам, которые являются военнообязанными. Это решение было принято из-за законодательных пробелов, которые позволяли некоторым лицам, получив разрешение на временный выезд, не вернуться в Украину вовремя.

5 марта на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики было объявлено, что Министерство культуры возобновит выдачу писем содействия для выезда за границу художников и представителей медиа, которые подлежат воинскому учету.

Процедура начнется 7 марта и будет осуществляться по новым правилам, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

"Выдавать письма мы сможем буквально на следующий день. В четверг опубликовано, начнем обрабатывать те письма, которые будут, и в пятницу сможем готовить письма на выезд. Мы достаточно быстро их обрабатывать, конечно, человеческий ресурс и нагрузка, которая не предусмотрена, прямо скажем, штатным расписанием министерства, никто дополнительных штатных единиц нам на это не выделял", - сказала первый заместитель министра культуры Галина Григоренко.

Следует отметить, что ранее поданные заявки не будут рассматриваться. Согласно новым правилам, документы нужно подавать только после вступления в силу постановления.

Ранее все обращения получало Министерство культуры, но теперь они будут направляться в соответствующие институты, такие как Госкино и Гостелерадиокомпания.

Эти органы в пределах своей компетенции обрабатывают обращения, проверяют все необходимые документы, и Минкульт уже получает верифицированный пакет.

Такой подход, во-первых, будет способствовать ускорению процесса, а во-вторых, сделает его более прозрачным и ответственным.

Среди новых правил: документы в Министерство культуры нужно подавать не позднее чем за 15 дней до запланированного выезда, а максимальный срок пребывания за границей не может превышать 60 календарных дней после пересечения границы.

Изменения также предусматривают, что юридические лица должны получить статус критически важных, а физические лица-предприниматели смогут подавать заявки на выезд только при условии, что они были зарегистрированы и осуществляли деятельность в течение трех лет до подачи заявки.

Также Минкультуры планирует внедрить механизм, который потребует от артистов отчитываться, в какие бригады и в каком количестве будут направлены средства, собранные за рубежом.

Выпустят ли Ziferblat на "Евровидение-2025"?

Во время заседания председатель правления "Суспільного Мовлення" Николай Чернотицкий обратился к первому заместителю министра культуры Галине Григоренко и спросил, выпустят ли Циферблат за границу для участия в Евровидении и других мероприятиях к конкурсу.

"Несколько вариантов есть. К счастью, Евровидение определяется не за неделю и действительно имеем выработанные регулярные процессы. Мы знаем заранее, кто это будет представлять и точно проработаем этот вопрос и найдем решение. Я думаю, что мы можем это мероприятие считать мероприятием, к которому причастно Министерство культуры, и подумать о том, чтобы оно было в плане Минкульта", - сказала Григоренко.

Ziferblat(фото: instagram.com/ziferblat_band)

Какое место Циферблат займет на "Евровидении-2025": обновленный прогноз

Согласно обновленным букмекерским прогнозам, Украина вернулась в топ-10 рейтинга фаворитов. Таким образом Ziferblat сейчас находится на десятом месте. Рейтинг букмекеров на "Евровидение-2025" (скриншот)

Рост рейтинга Украины вполне предсказуем, ведь большинство стран-участниц уже представили свои конкурсные песни.

Ожидается, что ревамп трека "Bird of Pray", премьера которого запланирована на ближайшие дни, может существенно повысить шансы Украины на победу.

Прогнозы букмекеров пока являются предварительными и могут значительно измениться после первых репетиций на сцене "Евровидения" в мае.

Напомним, что песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базель с 13 по 17 мая.

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