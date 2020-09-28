У страшній катастрофі під Чугуєвом загинуло 26 осіб: де і коли пройде прощання

Катастрофа Ан-26 в Чугуєві (колаж: РБК-Україна)

Стало відомо місце і час прощання з загиблими у страшній катастрофі

25 вересня в Чугуєві в результаті катастрофи військового літака Ан-26 загинули 26 осіб, включаючи молодих курсантів і офіцерів. У трагічну подію пережив тільки один хлопець, який після аварії розповів все, що зміг згадати про катастрофу транспортного засобу. Де і коли ховатимуть загиблих у страшній аварії – розповів начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев.

Як повідомляється, церемонія прощання з загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом військовослужбовцями та курсантами відбудеться на Меморіалі слави (Білгородське шосе) в Харкові у вівторок, 29 вересня. Він зазначив, що церемонія призначена на 9:00 29 вересня.

Мешканці Харкова продовжують нести квіти, іграшкові літачки, лампадки в головний корпус Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба (вул. Сумська), також мешканці регіону везуть квіти на місце катастрофи.

Варто відзначити, що за давньою традицією під час похорону екіпажу над процесією пролітає літак і "махає" крилами, нахиляючись з однієї сторони на другу. Колеги не виключають, що цієї традиції будуть дотримуватися під час похорону 29 вересня.

Раніше ми писали, що встановити дату похорону було складно через те, що деяких загиблих було дуже складно впізнати.

Також РБК-Україна писало, що Харківський національний університет Повітряних сил оприлюднив список загиблих в результаті катастрофи літака АН-26. У списку 26 імен, серед яких 19 курсантів і 7 офіцерів.