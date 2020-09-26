Єдиний вцілілий в авіакатастрофі в Чугуєві розповів всю правду

Катастрофа Ан-26 в Чугуєві (колаж: РБК-Україна)

Хлопець розповів усе, що зміг згадати про катастрофу

Увечері 25 вересня у Чугуєві при посадці військового літака Ан-26 сталася катастрофа, внаслідок якої померло 26 осіб. Єдиний, хто вижив - 20-річний курсант В'ячеслав Золочевський, який зараз перебуває у військовому госпіталі в Харкові. Після того як хлопець прийшов до тями, він розповів, що пам'ятає про катастрофу. Що курсант розповів президенту, як лікарі оцінюють стан хлопця і якою інформацією ділиться мама єдиного вцілілого – читайте нижче.

Візит Зеленського і Кучера

Президент Володимир Зеленський і голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер 26 вересня відвідали госпіталь і поспілкувалися з потерпілим хлопцем. Голова ХОДА розповідає, що питаннями хлопця постаралися не навантажувати.

"Хлопець розповів, що відбувалося. Ми його не навантажували питаннями, просто запитали, чим ми можемо допомогти. Сказав, що все відбувалося, як у комп'ютерній грі, що він, коли прийшов до тями, побачив, як горить його товариш, і він допомагав фактично гасити полум'я на цьому хлопці, який перебував учора в лікарні. І, на жаль, сьогодні помер", - розповів Кучер.

Хлопець також розповів, як насправді врятувався.

"Він не пам'ятає, він втратив на певному етапі свідомість. Після того як він прийшов в себе, він покинув уламки літака, наскільки нам зараз зрозуміло, і почав гасити полум'я на своєму колезі. Він вижив, перебуваючи в літаку", - сказав Кучер.

Також чиновник оцінив стан хлопця і розповів, скільки йому ще доведеться пробути в госпіталі.

"Але фізично навіть у задовільному (стані - ред.) тому я думаю, з плином незначної кількості часу, мінімум тиждень він буде там знаходитися", - зазначив Кучер.

В'ячеслав Золочевський (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Що кажуть лікарі

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харківського військового госпіталю) Едуард Хорошун розповів журналістам, що загрози життю курсанта немає, ліків вистачає. Лікарі загалом дають позитивні прогнози для хлопця.

"Стан його стабільний... Думаю, найближчими днями, на наступному тижні вже ставити питання про виписку з наступною відпусткою за станом здоров'я", – зазначив він.

Що розповідає мама постраждалого

Як повідомляє "Україна 24", мати вцілілого курсанта Ірина Золочевська вже бачила сина в госпіталі.

"Мене пустили, дитину я побачила на хвилинку, він трошки у свідомості підняв голову... А зараз я піду поговорю з лікарем, дізнаюся, в якому він стані. Він стрибав з літака на льоту, висота була вже не та, щоб розкрився парашут. Він стрибав з палаючого літака", – підкреслила жінка.

Вона додала, що син телефонував їй в день трагедії, він був щасливий перед майбутнім навчальним польотом. Проте жінка повідомила інформацію, що суперечить словам хлопця з приводу того, як він зміг вижити у самольоті.

"Вчора він подзвонив мені о 16:00 і сказав: польоти будуть з 18:00 до 21:00. Він був задоволеним, щасливим, чекав цих польотів. А коли побачила інформацію, що сталася катастрофа, ще й прочитала, що проходили льотні навчання і були курсанти з Кожедуба, я не знала, що мені робити. Я боялася, що мого сина теж немає. Але він живий, він зістрибнув, і він зміг вижити", – сказала Золочевська.

Раніше ми писали, що у мережу потрапили передбачувані списки всіх, хто був на борту у момент аварії, а також перші фотографії студентів.

Також ми публікували відео моменту падіння літака в Чугуєві.