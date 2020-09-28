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В жуткой катастрофе под Чугуевом погибло 26 человек: где и когда пройдет прощание

Чугуев, Харьков, Понедельник 28 сентября 2020 13:33
В жуткой катастрофе под Чугуевом погибло 26 человек: где и когда пройдет прощание
Катастрофа Ан-26 в Чугуеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Стало известно место и время прощания с погибшими в жуткой катастрофе

25 сентября в Чугуеве в результате катастрофы военного самолета Ан-26 погибли 26 человек, включая молодых курсантов и офицеров. В трагическом происшествии выжил только один парень, который после аварии рассказал все, что смог вспомнить о крушении транспортного средства. Где и когда будут хоронить погибших в жуткой аварии – рассказал начальник регионального отделения информационного агентства АрмияInform Виталий Саранцев.

Как сообщается, церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом военнослужащими и курсантами состоится на Мемориале славы (Белгородское шоссе) в Харькове во вторник, 29 сентября. Он отметил, что церемония назначена на 9:00 29 сентября.

Жители Харькова продолжают нести цветы, игрушечные самолетики, лампадки в главный корпус Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба (ул. Сумская), также жители региона везут цветы на место катастрофы.

Стоит отметить, что по давней традиции во время похорон экипажа над процессией пролетает самолет и "машет" крыльями, наклоняясь с одной стороны на вторую. Коллеги не исключают, что такую же традицию соблюдут во время похорон 29 сентября.

Ранее мы писали, что установить дату похорон было сложно из-за того, что некоторых погибших было очень сложно опознать.

Также РБК-Украина писало, что Харьковский национальный университет Воздушных сил обнародовал список погибших в результате катастрофы самолета АН-26. В списке 26 имен, среди которых 19 курсантов и 7 офицеров.

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Новости Украины Жизнь катастрофапохороныавиакатастрофапрощание
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