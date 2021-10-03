Зеленський заявив, що Україна буде займатися питанням повернення Саакашвілі
Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання Михайла Саакашвілі. Він заявив, що постійно займався поверненням громадян України, українська сторона буде займатись і цим питанням.
Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
"Я постійно займаюся тим, що повертаю громадян України. Саакашвілі - є громадянином України, тому його це також стосується. І всі наші інституції, включаючи МЗС, і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії в Україні, і розмови між нашими Кабмінами, на рівні прем'єрів, ми всі будемо цим займатися", - заявив він.
Нагадаємо, представник посольства Грузії розповів Україні про затримання Саакашвілі.
Зазначимо, 1 жовтня в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.
Екс-президент заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі, а також є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.