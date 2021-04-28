Журналісти назвали ціну маєтка Усика у кварталі з різнокольоровими будиночками (відео)

Як виглядає маєток Усика під Києвом

Мальовниче містечко в 40 км від Києва, де живе Усик, розташоване серед соснового лісу. Тут багато санаторіїв, дитячих таборів та СПА-центрів. А також - нові забудови затишних котеджів для середнього класу.

"Саме у кварталі з різнокольоровими будиночками і знаходиться помешкання спортсмена", - йдеться у відео.

Дрони знімальної команди зафіксували гірку та гойдалку для дітлахів на задньому дворі, а також справжній колодязь "як у фільмах про богатирів".

Журналісти показали будинок Усика в Ворзелі (скриншот)

Що ще любить Усик?

Нагадаємо, що Олександр Усик став всесвітньовідомим під час олімпіади 2012 року в Лондоні.

З того часу, його спортивна кар’єра йшла вгору, а статки постійно зростали. Він зміг перевезти родину із рідного Сімферополя до орендованої квартири у Києві, а тепер - і до власного заміського маєтку.

"Декілька років тому боксер купив позашляховик Lexus, а нещодавно був помічений на тест-драйві суперелектрокара Tesla. Усик носить брендові речі, дуже полюбляє Louis Vuitton та є засновником власної промоутерської компанії", - говориться у ролику про заміський будинок нашого чемпіона.