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У Усика забрали авто в Києві: "буде мені урок"

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 21:26
У Усика забрали авто в Києві: "буде мені урок" У Олександра Усика забрали авто за неправильне паркування в Києві (Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Український суперважкоатлет Олександр Усик розповів, що у нього в Києві евакуювали машину. При цьому це стало для нього несподіванкою, тому що, за його словами, не було жодних знаків, які забороняють парковку .

Про це боксер розповів в прямому ефірі в Instagram, повідомляє tribuna.com.

"Не було знаків, які забороняють паркуватися. Дзвонять зі страхової і кажуть: "Ось спостерігаємо за вашим автомобілем, він кудись їде". Думаю, взагалі прикольно", - зазначив Усик.

Спортсмен поїхав за своєю машиною. На місці йому довелося платити 3 штрафи: за неправильну парковку, евакуатор і за послуги зберігання авто.

Усик поскаржився, що його машина стояла разом з іншими, які були припарковані, але забрали саме його авто. Він навіть подумав, що у інспектора упереджене ставлення до нього.

При цьому він підкреслив, що евакуатор забирає його авто вже не в перший раз. Подібних випадків було 4 чи 5.

"Буде мені урок, що більше там не треба ставити автомобіль, так як він може поїхати", - заявив боксер.

Олександр також розповів, що на те, щоб забрати своє авто йому знадобилося витратити 3 години.

Нагадаємо, Олександр Усик поскаржився на Оксану Марченко, яка без його відома включила його в одну зі сцен свого фільму "Паломниця".

Раніше Усик привітав Ломаченко з днем народження раритетним фото.

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