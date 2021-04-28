Журналисты назвали цену виллы Усика в квартале с разноцветными домиками (видео)

Как выглядит дом Усика под Киевом

Живописный городок в 40 км от Киева, где живет Усик, расположен среди соснового леса. Здесь много санаториев, детских лагерей и СПА-центров. А также - новые застройки уютных коттеджей для среднего класса.

"Именно в квартале с разноцветными домиками и находится жилище спортсмена", - говорится в видео.

Дроны съемочной команды зафиксировали горку и качели для детей на заднем дворе, а также настоящий колодец "как в фильмах про богатырей".

Журналисты показали дом Усика в Ворзеле (скриншот)

Что еще любит Усик?

Напомним, что Александр Усик стал всемирно известным во время Олимпиады 2012 года в Лондоне.

С тех пор, его спортивная карьера шла вверх, а состояние постоянно росло. Он смог перевезти семью из родного Симферополя в арендованную квартиру в Киеве, а теперь - и в собственное загородное имение.

"Несколько лет назад боксер купил внедорожник Lexus, а недавно был замечен на тест-драйве суперелектрокара Tesla. Усик носит брендовые вещи, очень любит Louis Vuitton и является основателем собственной промоутерской компании", - говорится в ролике о загородном доме нашего чемпиона.